Highlights IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 3: लॉर्ड्स में एक से अधिक शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 3: जोफ्रा आर्चर की अगुवाई में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी का डटकर सामना किया। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 3: आर्चर की गेंद पर एक रन लेकर टेस्ट में अपना 10वां शतक पूरा किया।

IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 3: लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल लॉर्ड्स मैदान पर अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया। इसके बाद रविंद्र जडेजा लगातार तीसरी बार अर्धशतकीय पारी खेली। 2015 के बाद पहली बार भारत (387) और इंग्लैंड (387) का स्कोर बराबर रहा। 387 रन पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है, जहाँ दोनों टीमों ने अपनी पहली पारी में बराबरी की (कुल मिलाकर 9वां)। चारों मैच बराबरी पर समाप्त हुए है। जडेजा-वाशिंगटन सुंदर के बीच 7वें विकेट के लिए हुई 50 रनों की साझेदारी हुई। इंग्लैंड 2 रन से आगे है।

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार को यहां भारत की पहली पारी 387 रन पर सिमट गयी। इंग्लैंड ने इससे पहले अपनी पहली पारी में 387 रन बनाये थे। शुरुआती पारी के बाद दोनों टीमों का स्कोर एक समान है। भारत के लिए लोकेश राहुल ने 100 जबकि ऋषभ पंत ने 74 और रविंद्र जडेजा ने 72 की शानदार पारी खेली। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स सबसे सफल गेंदबाज रहे।उन्होंने 84 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर को एक-एक सफलता मिली।

नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने जोफ्रा आर्चर की अगुवाई में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी का डटकर सामना किया। राहुल ने लंच के तुरंत बाद आर्चर की गेंद पर एक रन लेकर टेस्ट में अपना 10वां शतक पूरा किया। वह दिलीप वेंगसरकर (तीन शतक) के बाद लॉर्ड्स में एक से अधिक शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं।

राहुल की एकाग्रता हालांकि शतक पूरा करने के अगली ही गेंद पर भंग हो गई। उन्होंने शोएब बशीर की फ्लाइट लेती गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर पहली स्लिप पर खड़े हैरी ब्रूक के हाथों में चली गई।