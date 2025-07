IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 3: सर जडेजा का लॉर्ड्स में कमाल, सीरीज में लगातार तीसरा अर्धशतक, टेस्ट में 25वां अर्धशतक!

Highlights IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 3: रविंद्र जडेजा ने भी लंदन में हाथ खोल दिया। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 3: भारत इंग्लैंड की पहली पारी में बनाये गये 387 रन से अब भी 50 रन पीछे है। IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 3: टेस्ट क्रिकेट में 25वां अर्धशतक है।

IND vs ENG Live Score, 3rd Test Day 3: सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल लॉर्ड्स मैदान पर अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया। रविंद्र जडेजा ने भी लंदन में हाथ खोल दिया। टेस्ट क्रिकेट में 25वां अर्धशतक है। टेस्ट सीरीज में लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा किया और शानदार प्रदर्शन किया। जोफ्रा आर्चर की अगुवाई में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी का डटकर सामना किया। भारत इंग्लैंड की पहली पारी में बनाये गये 387 रन से अब भी 50 रन पीछे है। राहुल ने लंच के तुरंत बाद आर्चर की गेंद पर एक रन लेकर टेस्ट में अपना 10वां शतक पूरा किया।

It's Tea on Day 3 of the Lord's Test! #TeamIndia move to 316/5.



Ravindra Jadeja (40*) & Nitish Kumar Reddy (25*) will resume the proceedings in the final session 🔜.



Updates ▶️ https://t.co/X4xIDiSmBg#ENGvIND | @imjadeja | @NKReddy07pic.twitter.com/MUAqwpMEms— BCCI (@BCCI) July 12, 2025

वह दिलीप वेंगसरकर (तीन शतक) के बाद लॉर्ड्स में एक से अधिक शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। रेड्डी और जडेजा के बीच विकेटों के बीच खराब तालमेल भी इस सत्र में साफ दिखाई दिया। इस सत्र में ऐसे तीन मौके आये तब वे रन आउट होने के करीब थे। इंग्लैंड ने भारतीय पारी के 80 ओवर पूरा होते ही दूसरी नयी गेंद ली लेकिन उन्हें इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ।

राहुल ने 177 गेंद की पारी में 13 चौके की मदद से 100 रन बनाये। इससे पहले ऋषभ पंत ने अपनी बाईं तर्जनी उंगली में दर्द के बावजूद रोमांचक अर्धशतक बनाया, लेकिन लंच के ठीक पहले रन आउट हो गए। पंत (74 रन, 112 गेंद) पहले सत्र के आखिरी ओवर में रन चुराने की कोशिश में रन आउट हुए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का कवर क्षेत्र से शानदार किया गया शानदार थ्रो विकेटों पर जा लगा।

राहुल और पंत ने हालांकि चौथे विकेट के लिए 198 गेंदों में 141 रनों की साझेदारी कर मैच पर भारत की पकड़ मजबूत बनाई। मैच के पहले दिन विकेटकीपिंग करते हुए उंगली में लगी चोट के दर्द से जूझ रहे पंत ने जोफ्रा आर्चर की तेज गति के आगे अपने इरादे दिन के पहले ओवर में ही जाहिर कर दिये।