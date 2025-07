VIDEO: शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी के बाद फिर जड़ा शतक, 9 चौके 3 छक्के

IND vs ENG Highlights: कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 100) के शतक से भारत ने शनिवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन चाय तक दूसरी पारी में चार विकेट पर 304 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 484 रन की कर ली। चाय के ब्रेक तक गिल के साथ रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। दोनों पांचवें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी निभा चुके हैं।

भारत ने दूसरे सत्र में उप कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (65) का विकेट गंवाया। गिल और पंत ने चौथे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी निभाई। भारत ने सुबह एक विकेट पर 64 रन से आगे खेलना शुरू किया। सुबह के सत्र में भारत ने केएल राहुल (55 रन) और करूण नायर (26 रन) के रूप में दो विकेट गंवाए।

