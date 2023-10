IND vs ENG, CWC 2023: विश्वकप में भारत ने जीत का लगाया 'छक्का', इंग्लैंड के खिलाफ अपनी गेंदबाजी के दम पर जीता, शमी ने झटके 4 विकेट

Highlights डिफेंडिंग चैंपियन के सामने भारतीय टीम अपने 230 रनों के आसान लक्ष्य को बचाने में सफल रही इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में 12 अंकों के साथ नंबर वन पर काबिज हो गया है शमी ने अपने 7 ओवर के स्पेल में 22 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि बुमराह ने 3 विकेट लिए

IND vs ENG: रविवार को लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ अपने छठे आईसीसी विश्व कप 2023 मैच में भारत ने 100 रन से जीत हासिल की। मौजूदा विश्वकप में यह भारत की लगातार छठी जीत है। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में 12 अंकों के साथ नंबर वन पर काबिज हो गया है और सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है।

दिलचस्प बात ये है कि डिफेंडिंग चैंपियन के सामने भारतीय टीम अपने 230 रनों के आसान लक्ष्य को बचाने में सफल रही। इस मुकाबले में भारत ने भले दर्शकों को बल्लेबाजी में निराश किया, लेकिन अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से उन्होंने दर्शकों का दिल भी जीता। भारतीय गेंदबाज इंग्लिश बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही हावी रहे, जिससे इंग्लैंड 229 रनों के जवाब में 35.5 ओवर में 129 रन पर ऑल हो गई।

भारतीय सीमर्स मोहम्मद शमी ने एकबार फिर से अपनी खतरनाक गेंदबाजी से विरोधी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उन्होंने अपने 7 ओवर के स्पेल में 22 रन देकर चार विकेट झटके। गौर करने वाली बात है कि उनके सात ओवर में से 2 ओवर मेडन रहे। वहीं बूम-बूम बुमराह ने 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 2 विकेट, जबकि रवींद्र जडेजा ने 1 विकेट अपने नाम किया।

इंग्लैंड की तरफ से लियाम लिविंगस्टोन 27 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। डेविड मलान 16 रन बनाकर दूसरे बड़े स्कोरर बने। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की 87 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में अपने 9 विकेट गंवाकर 229 रनों का स्कोर खड़ा किया था। इसमें सूर्यकुमार यादव के 49 रन और केएल राहुल के 39 रनों का योगदान भी रहा।

Captain Rohit Sharma led from the front with a spectacular 87(101) as he receives the Player of the Match award 🏆#TeamIndia register a 100-run win over England in Lucknow 👏👏



