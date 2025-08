IND Vs ENG, 5th Test: रोहित शर्मा ने भारत बनाम इंग्लैंड पाँचवें टेस्ट के लिए पहनी ₹2.46 करोड़ की घड़ी, Video

IND Vs ENG, 5th Test: टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा ओवल में चल रहे भारत बनाम इंग्लैंड पाँचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन मैदान में मौजूद रहे। हाल ही में खेल के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास लेने वाले पूर्व टेस्ट कप्तान शनिवार को खेल शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही मैदान में पहुँच गए।

रोहित मैच देखने पहुँचे, उन्होंने कैज़ुअल ब्लैक डेनिम जैकेट और जींस पहनी थी और हमेशा की तरह रिलैक्स्ड दिख रहे थे। हालाँकि, उनके पहनावे की सबसे आकर्षक चीज़ थी मैच के दौरान पहनी गई उनकी घड़ी। सलामी बल्लेबाज़ ने ऑडेमर्स पिगेट रॉयल ओक जंबो एक्स्ट्रा-थिन स्मोक्ड बरगंडी टाइटेनियम घड़ी पहनी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग ₹2.46 करोड़ है।

ROHIT SHARMA HAS ARRIVED AT THE OVAL TO SUPPORT TEAM INDIA. 🇮🇳pic.twitter.com/kmo3O9bRjl