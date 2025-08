IND vs ENG, 5th Test: मोहम्मद सिराज से कैच के दौरान हुई भारी गलती, पूरी टीम हुई निराश, हैरी ब्रुक को मिला दूसरा जीवनदान

IND vs ENG, 5th Test: मोहम्मद सिराज और गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, दोनों को लगा कि उन्होंने भारत बनाम इंग्लैंड के पांचवें टेस्ट मैच के चौथे दिन 34वें ओवर में इंग्लैंड का एक और विकेट गिरा दिया है। दोनों की प्रतिक्रियाएँ जल्द ही निराशा में बदल गईं जब सिराज को एहसास हुआ कि एक गलती ने हैरी ब्रुक को दूसरा जीवनदान दे दिया है।

34वें ओवर में, ब्रूक ने प्रसिद्ध की गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री की ओर उछाल दिया, जहाँ सिराज तैनात थे। यह एक आसान कैच लग रहा था और सिराज ने इसे लपक भी लिया। लेकिन कैच लेते समय, वह अपना संतुलन ठीक से नहीं बना पाए और उनका एक पैर बाउंड्री लाइन से टकरा गया। वह इतने हैरान थे कि उन्होंने अपना चेहरा हथेली से ढक लिया, जबकि प्रसिद्ध, जिनके चेहरे पर शुरुआत में जीत का भाव था, निराश हो गए।

इससे न केवल ब्रूक को एक और मौका मिला, बल्कि इंग्लैंड के स्कोर में छह रन और जुड़ गए। सिराज और कृष्णा के शुरुआती झटकों ने रविवार को पाँचवें और अंतिम टेस्ट के चौथे दिन लंच तक इंग्लैंड का स्कोर तीन विकेट पर 164 रन कर दिया। इंग्लैंड ने रात के 50 रन एक विकेट पर से आगे खेलना शुरू किया, जिसके बाद ब्रेक के दौरान जो रूट (23) और हैरी ब्रूक (38) क्रीज पर थे।

