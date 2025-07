IND vs ENG 4th Test: चोट से जूझ रही टीम इंडिया ने अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया, अर्शदीप बाहर, आकाश का खेलना भी संदिग्ध

IND vs ENG 4th Test: ओल्ड ट्रैफर्ड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के महत्वपूर्ण चौथे टेस्ट से कुछ ही दिन पहले, टीम इंडिया को अपने तेज़ गेंदबाज़ों की बढ़ती चोटों के कारण टीम में फेरबदल करना पड़ा है। चोटों के संकट के बीच, एक रिपोर्ट सामने आई है कि हरियाणा के तेज़ गेंदबाज़ अंशुल कंबोज को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अंशुल कंबोज को अर्शदीप के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। वह इससे पहले इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत ए टीम का हिस्सा थे। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों में पांच विकेट और एक अर्धशतक लगाकर प्रभावित किया। 24 वर्षीय इस गेंदबाज ने घरेलू क्रिकेट में भी सुर्खियां बटोरीं और रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले केवल तीसरे गेंदबाज बन गए।

