IND Vs ENG, 3rd Test Day 5: लॉर्ड्स में शानदार टेस्ट मैच, रिकॉर्ड की बारिश, देखें 5 दिन आंकड़े

Highlights शोएब बशीर (छह रन पर एक विकेट) ने मोहम्मद सिराज (04) को बोल्ड करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। क्रिस वोक्स (21 रन पर एक विकेट) ने भी एक विकेट चटकाया। श्रृंखला का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में 23 जुलाई से खेला जाएगा।

IND Vs ENG, 3rd Test Day 5: जीत का पल। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में आखिरी दिन एक रोमांचक मैच जीता। सिराज का दिल टूटा हुआ लग रहा था और देखकर अच्छा लगा कि इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी उनके पास आए और उन्हें सहारा दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने इस जंग में अपना सब कुछ झोंक दिया और उन्होंने एक यादगार मुकाबला पेश किया। आखिरकार भारत सिर्फ़ 22 रनों से हार गया। इस सीरीज़ में 1860 गेंदें (310 ओवर) स्पिन गेंदबाज़ी की गई हैं। जिस गेंद पर सिराज का विकेट गिरा। 2006 से इंग्लैंड में स्पिन गेंदबाज़ी से गिरे 907 विकेटों में से है। गेंद की इम्पैक्ट हाइट पांचवीं सबसे ज़्यादा थी।

Test cricket was at its finest as a resolute England side overcame a final-day scare from India at Lord's 💥#WTC27#ENGvINDhttps://t.co/iCm88lne1y — ICC (@ICC) July 14, 2025

लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज-

वीनू मांकड़ (1952 में 72 और 184 रन)

रवींद्र जडेजा (2025 में 72 और 61* रन)

England win a thriller 🔥



Agony for India as they fall short by 22 runs.#WTC27#ENGvIND 📝: https://t.co/0NCkPJdBEkpic.twitter.com/bD1MkrqvjZ — ICC (@ICC) July 14, 2025

मैदान पर टेस्ट मैचों में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर-

2015 में न्यूज़ीलैंड के विरुद्ध 193 रन और 3 विकेट

2017 में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध 60 रन और 6 विकेट

2019 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 128 रन

2025 में भारत के विरुद्ध 77 रन और 5 विकेट है।

End of a thrilling Test match at Lord’s.#TeamIndia fought hard but it’s England who win the 3rd Test by 22 runs.



Scorecard ▶️ https://t.co/X4xIDiSUqO#ENGvINDpic.twitter.com/KkLlUXPja7 — BCCI (@BCCI) July 14, 2025

आज भारत का रन-रेट 1.95 था। 2006 के बाद से इंग्लैंड में खेले गए सभी टेस्ट क्रिकेट दिनों में, इससे कम स्कोरिंग रेट (न्यूनतम 25 ओवर का खेल) वाला एकमात्र दिन 2020 में साउथेम्प्टन में मेज़बान टीम और पाकिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट का चौथा दिन था (पाकिस्तान ने फॉलोऑन खेलते हुए 56 ओवर में 100/2 रन बनाए थे, रन रेट: 1.78)। बेन स्टोक्स को चौथा प्लेयर ऑफ़ द मैच का पुरस्कार है।

लॉर्ड्स में सफलतापूर्वक बचाव किया गया न्यूनतम स्कोर-

124 ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड 1888

182 इंग्लैंड बनाम आयरलैंड 2019

183 इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका 1955

193 इंग्लैंड बनाम भारत 2025

239 इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड 2013

भारत की सबसे कम हार (रनों के अंतर से)-

12 रन बनाम पाकिस्तान चेन्नई 1999

16 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन 1977

16 रन बनाम पाकिस्तान बेंगलुरु 1987

22 रन बनाम इंग्लैंड लॉर्ड्स 2025

25 रन बनाम न्यूज़ीलैंड वानखेड़े 2024।

रविंद्र जडेजा के नाबाद जुझारू अर्धशतक के बावजूद भारत को यहां लार्ड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को यहां 22 रन से हार का सामना करना पड़ा जिससे इंग्लैंड ने पांच मैच की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली। स्पिनर शोएब बशीर (छह रन पर एक विकेट) ने मोहम्मद सिराज (04) को बोल्ड करके इंग्लैंड को जीत दिलाई।

इंग्लैंड के 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत चार साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे जोफ्रा आर्चर (55 रन पर तीन विकेट), कप्तान बेन स्टोक्स (48 रन पर तीन विकेट) और ब्राइडन कार्स (30 रन पर दो विकेट) की तूफानी गेंदबाजी के सामने 74.5 ओवर में 170 रन पर आउट हो गया। क्रिस वोक्स (21 रन पर एक विकेट) ने भी एक विकेट चटकाया।

आर्चर ने अपना पिछला टेस्ट फरवरी 2021 में अहमदाबाद में भारत के खिलाफ ही खेला था। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 82 रन तक सात विकेट गंवा दिए थे लेकिन जडेजा (नाबाद 61 रन, 181 गेंद, चार चौके, एक छक्का) ने नितीश कुमार रेड्डी (13) के साथ आठवें विकेट के लिए 91 गेंद में 30, जसप्रीत बुमराह (05) के साथ नौवें विकेट के लिए 132 गेंद में 35 और सिराज के साथ अंतिम विकेट के लिए 80 गेंद में 23 रन की साझेदारी करके अप्रत्याशित जीत की उम्मीद जगाई थी।

लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए। श्रृंखला का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में 23 जुलाई से खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था जिसके बाद भारत ने जोरदार वापसी करते हुए बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट 336 रन से अपने नाम करके श्रृंखला बराबर की थी।