IND Vs ENG, 3rd Test Day 5: इंग्लैंड में भारत के लिए लगातार चार 50 स्कोर, देखिए टॉप-3 सूची

IND Vs ENG, 3rd Test Day 5: इंग्लैंड के 193 लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को यहां चाय तक नौ विकेट पर 163 रन बनाए। भारत को अब भी जीत के लिए 30 रन की दरकार है जबकि उसका सिर्फ एक विकेट बचा है। चाय के समय रविंद्र जडेजा 56 जबकि मोहम्मद सिराज दो रन बनाकर खेल रहे थे। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और कप्तान बेन स्टोक्स ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

That's a fighting FIFTY from Ravindra Jadeja! 🙌



His 26th half-century in Test cricket 👏👏#TeamIndia need 35 more to win



Updates ▶️ https://t.co/X4xIDiSUqO#ENGvINDpic.twitter.com/j6gs2t3eR4 — BCCI (@BCCI) July 14, 2025

IND Vs ENG, 3rd Test Day 5: इंग्लैंड में भारत के लिए लगातार चार 50+ स्कोर

5 ऋषभ पंत (2021-25)

4 सौरव गांगुली (2002)

4* रवींद्र जडेजा (2025)।