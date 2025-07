IND Vs ENG, 3rd Test Day 5: लॉर्ड्स में करिश्मा नहीं, 193 रन नहीं बना सके?, सीरीज में 2-1 से आगे इंग्लैंड, तीसरे मैच में टीम इंडिया की हार

Highlights IND Vs ENG, 3rd Test Day 5 Live Score: चौथा टेस्ट मैच मानचेस्टर में 23 जुलाई से खेला जाएगा। IND Vs ENG, 3rd Test Day 5 Live Score: चौथे दिन भारत ने अंतिम सत्र में 4 विकेट खोकर मुश्किल हालत में थी। IND Vs ENG, 3rd Test Day 5 Live Score: 5वें दिन पहले सत्र में 4 विकेट जल्दी गिरने से हालात खराब हो गई।

IND Vs ENG, 3rd Test Day 5 Live Score: भारतीय टीम को लंदन के लॉर्ड्स में 22 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने भारत के सामने 193 रन का रखा था। भारतीय टीम तीसरे मैच में हार गई। इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हो गई। इंग्लैंड ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को यहां भारत को 22 रन से हराकर पांच मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। इंग्लैंड के 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 170 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम की ओर से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक नाबाद 61 रन बनाए जबकि सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने 39 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स ने तीन-तीन विकेट चटकाए। चौथा टेस्ट मैच मानचेस्टर में 23 जुलाई से खेला जाएगा।

England win a thriller 🔥



Agony for India as they fall short by 22 runs.#WTC27#ENGvIND 📝: https://t.co/0NCkPJdBEkpic.twitter.com/bD1MkrqvjZ — ICC (@ICC) July 14, 2025

रविंद्र जडेजा के नाबाद जुझारू अर्धशतक के बावजूद भारत को यहां लार्ड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को यहां 22 रन से हार का सामना करना पड़ा जिससे इंग्लैंड ने पांच मैच की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली। स्पिनर शोएब बशीर (छह रन पर एक विकेट) ने मोहम्मद सिराज (04) को बोल्ड करके इंग्लैंड को जीत दिलाई।

इंग्लैंड के 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत चार साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे जोफ्रा आर्चर (55 रन पर तीन विकेट), कप्तान बेन स्टोक्स (48 रन पर तीन विकेट) और ब्राइडन कार्स (30 रन पर दो विकेट) की तूफानी गेंदबाजी के सामने 74.5 ओवर में 170 रन पर आउट हो गया। क्रिस वोक्स (21 रन पर एक विकेट) ने भी एक विकेट चटकाया।

आर्चर ने अपना पिछला टेस्ट फरवरी 2021 में अहमदाबाद में भारत के खिलाफ ही खेला था। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 82 रन तक सात विकेट गंवा दिए थे लेकिन जडेजा (नाबाद 61 रन, 181 गेंद, चार चौके, एक छक्का) ने नितीश कुमार रेड्डी (13) के साथ आठवें विकेट के लिए 91 गेंद में 30, जसप्रीत बुमराह (05) के साथ नौवें विकेट के लिए 132 गेंद में 35 और सिराज के साथ अंतिम विकेट के लिए 80 गेंद में 23 रन की साझेदारी करके अप्रत्याशित जीत की उम्मीद जगाई थी लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए।

श्रृंखला का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में 23 जुलाई से खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट पांच विकेट से जीता था जिसके बाद भारत ने जोरदार वापसी करते हुए बर्मिंघम में दूसरा टेस्ट 336 रन से अपने नाम करके श्रृंखला बराबर की थी। भारत ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 58 रन से की। टीम को तेजी से टूटती और असमान उछाल वाली पिच पर 135 रन की और जरूरत थी।

भारत को 1932 के बाद से इस प्रतिष्ठित मैदान पर अपनी चौथी जीत के लिए बल्लेबाजों से आक्रामक प्रदर्शन की जरूरत थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पहले घंटे के अंदर ऋषभ पंत (12 गेंद पर नौ रन), लोकेश राहुल (58 गेंद पर 39 रन) और वाशिंगटन सुंदर (चार गेंद पर शून्य) के आउट होने से भारत की हार लगभग तय नजर आने लगी थी।

जडेजा और रेड्डी ने हालांकि आठवें विकेट के लिए 30 रन जोड़कर विकेटों के पतझड़ पर विराम लगाया लेकिन वोक्स ने लंच से पहले की अंतिम गेंद पर रेड्डी को विकेटकीपर जेम्स स्मिथ के हाथों कैच करा दिया। भारत को राहुल और पंत की जोड़ी से काफी उम्मीदें थी लेकिन ये दोनों 18 गेंद के भीतर आउट हो गए।

पंत को पहले दिन विकेटकीपिंग करते हुए बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में चोट लगी थी और वह आर्चर की तूफानी गेंदबाजी के सामने असहज दिखे। गेंद के बल्ले पर लगने के बाद उन्हें दर्द हो रहा था। पंत ने बारबडोस में जन्मे इस गेंदबाज की गेंद पर फ्लिक और एक हाथ से ड्राइव लगाकर दो चौकों से अंतर पैदा करने की कोशिश की लेकिन आर्चर ने सीधी गेंद पर इस विकेटकीपर बल्लेबाज का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया जो पूरी तरह से फिट नहीं थे। आर्चर ने इसके बाद पवेलियन लौट रहे पंत से कुछ कहा।

अब सभी की नजरें राहुल पर टिकी थी लेकिन पंत के आउट होने के तीन ओवर के भीतर वह भी पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नर्सरी एंड से शानदार गेंदबाजी की और फॉर्म में चल रहे राहुल को पगबाधा किया। स्टोक्स की अपील को मैदानी अंपायर ने नकार दिया था लेकिन डीआरएस लेने पर अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा।

इंग्लैंड की दूसरी पारी को चार विकेट चटकाकर जल्दी समेटने में अहम भूमिका निभाने वाले वाशिंगटन सुंदर खाता खोले बिना आर्चर की गेंद पर उन्हीं को वापस कैच दे बैठे जिससे भारत का स्कोर सात विकेट पर 82 रन हो गया। जडेजा और रेड्डी ने विकेटों के पतन पर कुछ देर के लिए विराम लगाया लेकिन वोक्स ने इस साझेदारी को तोड़ दिया।

लंच के बाद जडेजा और बुमराह ने पारी को आगे बढ़ाया। बुमराह ने आर्चर की गेंद को पुल करके चौके के साथ खाता खोला। अंपायर ने वोक्स की गेंद पर 26 रन के स्कोर पर जडेजा को पगबाधा आउट दिया लेकिन डीआरएस लेने पर फैसला बदलना पड़ा क्योंकि गेंद जब पैड से टकराई जो विकेट की लाइन में नहीं थी।

जडेजा ने अगली गेंद पर छक्का जड़कर दबाव कम किया। जडेजा और बुमराह ने 22 ओवर तक इंग्लैंड के गेंदबाजों को सफलता से महरूम रखा। स्टोक्स ने बुमराह को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा जो उनकी गेंद को पुल करने की कोशिश में स्थानापन्न खिलाड़ी सैम कुक को कैच दे बैठे। बुमराह ने 54 गेंद का सामना किया जिसमें से 52 गेंद खाली खेली।

जडेजा ने स्टोक्स पर लगातार दो चौकों के साथ 150 गेंद में लगातार चौथा अर्धशतक पूरा किया। सिराज कुछ परेशानी के बावजूद चाय तक अपना विकेट बचाने में सफल रहे। भारत ने लंच और चाय के बीच 30.3 ओवर में 51 रन जोड़े और इस दौरान बुमराह का विकेट गंवाया। चाय के बाद हालांकि सिराज बशीर की गेंद को विकेटों पर खेल गए जिससे इंग्लैंड ने जीत हासिल की।