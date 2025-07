IND vs ENG 3rd Test Day 4: जीत से 135 रन दूर टीम इंडिया?, हाथ में 6 विकेट, सस्ते में निपटे जायसवाल, नायर, आकाशदीप और गिल

Highlights IND vs ENG 3rd Test Day 4: कप्तान शुभमन गिल सीरीज में 600 रन बना चुके हैं। लेकिन लंदन में निराश किया। IND vs ENG 3rd Test Day 4: पहली पारी में 13 रन बनाने वाले जायसवाल दूसरी पारी में 0 पर आउट हुए। IND vs ENG 3rd Test Day 4: भारत ने दूसरी पारी में 58 रन बना लिए और अभी 135 रन की जरूरत है।

लंदनः इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में 192 रन पर सिमट गई। इससे भारत को जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य मिला है। भारत की टीम दूसरी पारी में 4 विकेट गंवा दी है। भारत ने दूसरी पारी में 58 रन बना लिए और अभी 135 रन की जरूरत है। यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में सस्ते में निपटे। पहली पारी में 13 रन बनाने वाले जायसवाल दूसरी पारी में 0 पर आउट हुए। करुण नायर मौका को फायदा नहीं उठाए। 3 टेस्ट के 6 पारी में अर्थशतक नहीं बनाए। तीसरे में 14 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल सीरीज में 600 रन बना चुके हैं। लेकिन लंदन में निराश किया।

Stumps on Day 4 at Lord's 🏟️#TeamIndia reach 58/4 in the 2nd innings



135 more runs away from victory in the 3rd Test 🙌



Scorecard ▶️ https://t.co/X4xIDiSUqO#ENGvINDpic.twitter.com/ENXq8fudEJ — BCCI (@BCCI) July 13, 2025

इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज़ में भारत के लिए सर्वाधिक रन-

603* - शुभमन गिल, 2025

602 - राहुल द्रविड़, 2002

593 - विराट कोहली, 2018

542 - सुनील गावस्कर, 1979

461 - राहुल द्रविड़, 2011।

Innings Break!



Outstanding bowling display from #TeamIndia! 👏 👏



4⃣ wickets for Washington Sundar

2⃣ wickets each for Mohammed Siraj & Jasprit Bumrah

1⃣ wicket each for Akash Deep & Nitish Kumar Reddy



India need 193 runs to win!



Updates ▶️ https://t.co/X4xIDiSmBg… pic.twitter.com/1BRhfPzynv — BCCI (@BCCI) July 13, 2025

पहली पारी में 16 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में 6 पर आउट हो गए। पहली पारी में शतक बनाने वाले केएल राहुल दूसरी पारी में डटे हुए हैं। राहुल 6 चौके की मदद से 33 रन पर नाबाद हैं। इंग्लैंड ने रविवार को यहां तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत को जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य दिया और मेहमान टीम ने स्टंप तक चार विकेट गंवाकर 58 रन बना लिए।

केएल राहुल दिन का खेल खत्म होने तक 33 रन बनाकर खेल रहे हैं। इंग्लैंड के लिए ब्रायडन कार्स ने दो विकेट झटके जबकि जोफ्रा आर्चर और कप्तान बेन स्टोक्स को एक एक विकेट मिला। इंग्लैंड की दूसरी पारी 192 रन पर सिमट गई जिसमें भारत के लिए स्पिन आलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने 22 रन देकर चार विकेट झटके।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने दो दो जबकि नीतिश कुमार रेड्डी और आकाशदीप ने एक एक विकेट हासिल किया। इंग्लैंड ने सुबह बिना विकेट गंवाए दो रन से आगे खेलना शुरू किया। उसके लिए पहली पारी के शतकवीर जो रूट ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। इंग्लैंड और भारत दोनों ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे।