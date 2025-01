IND vs ENG 3rd T20I: कोलकाता और चेन्नई के बाद राजकोट की बारी?, सीरीज पर नजर, शाम 7 बजे मुकाबला, जानें कब देखेंगे लाइव अपडेट

Highlights IND vs ENG 3rd T20I Live streaming details, playing XI prediction, head-to-head stats, pitch report and weather update: भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे टॉस होगा। IND vs ENG 3rd T20I Live streaming details, playing XI prediction, head-to-head stats, pitch report and weather update: सूर्यकुमार यादव की टीम 2-0 से आगे है। IND vs ENG 3rd T20I Live streaming details, playing XI prediction, head-to-head stats, pitch report and weather update: जोस बटलर तीसरे मैच में पलटवार करेंगे।

IND vs ENG 3rd T20I Live streaming details, playing XI prediction, head-to-head stats, pitch report and weather update: 5 मैच की सीरीज में भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। कोलकाता और चेन्नई के बाद राजकोट की बारी है। आत्मविश्वास से लबरेज भारत मंगलवार को राजकोट मैच जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। भारत ने ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया था। लेकिन चेन्नई में भारत को मेहनत करनी पड़ी। तिलक वर्मा ने विजय चौका लगाकर भारत के 2-0 से आगे किया।

𝙏𝙚𝙖𝙢 𝙑𝙡𝙤𝙜 🎬



Chennai ✈️ Rajkot



Presenting Axar Patel in a never seen before Avatar 😎



The #TeamIndia vice-captain goes behind the cam 🎥#INDvENG | @IDFCFIRSTBank | @akshar2026pic.twitter.com/RuTGW8ChYN— BCCI (@BCCI) January 27, 2025

IND vs ENG 3rd T20I Live streaming details, playing XI prediction, head-to-head stats, pitch report and weather update: टीम इस प्रकार-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रमनदीप सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल।

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, साकिब महमूद, फिलिप साल्ट, मार्क वुड।

A game-changing flick 👌🏻

A number "72" coincidence 🤔

A thrilling Chepauk Chase 🔝



..In the words of "Won"der Men - Tilak Varma & Ravi Bishnoi 😎



WATCH 🎥🔽 - By @28anand & @mihirlee_58#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) January 26, 2025

IND vs ENG 3rd T20I Live streaming details, playing XI prediction, head-to-head stats, pitch report and weather update: मैच जानकारी-

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मैच कब होगा? टी20 मैच 28 जनवरी को होगा।

टी20 मैच कितने बजे शुरू होगा? मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे होगा।

कहां खेला जाएगाः टी20 मैच एमए राजकोट स्टेडियम में खेला जाएगा।

कौन से टीवी चैनल भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मैच का प्रसारण करेंगे? भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित होगा।

टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? भारत बनाम इंग्लैंड टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

जोस बटलर की इंग्लैंड टीम वापसी करना चाहेगी और सीरीज को बरकरार रखना चाहेगी। पहले दो मैच में जीत से उत्साहित भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार को यहां होने वाले तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पांच मैच की श्रृंखला में अजेय बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव फॉर्म में लौटना चाहेंगे।

पिछले साल सूर्यकुमार ने जब टीम की कमान संभाली तो भारत ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन कप्तान स्वयं रन बनाने के लिए जूझते रहे। टी20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार ने इस बीच 17 पारियों में 26.81 की औसत से 429 रन बनाए। सूर्यकुमार को खराब फॉर्म के कारण चैंपियंस ट्रॉफी एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में भी नहीं चुना गया।

वह इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 श्रृंखला के पहले दो मैच में भी नहीं चल पाए और अब समय आ गया है जबकि उन्हें खुद को साबित करना होगा। सूर्यकुमार की खराब फॉर्म और संजू सैमसन की शॉर्ट पिच गेंद के सामने कमजोरी के कारण भारत चेन्नई में खेले गए दूसरे मैच में मुश्किल स्थिति में फंस गया था लेकिन तिलक वर्मा ने एक छोर संभाले रखकर टीम को दो विकेट से रोमांचक जीत दिलाई।

दक्षिण अफ्रीका में शानदार प्रदर्शन करने वाले सैमसन पिछले दो मैच में जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हुए। उन्हें जल्द से जल्द इस कमजोरी से पार पाना होगा। राजकोट की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर बड़ी पारी खेलना चाहेंगे।

आर्चर और मार्क वुड ने अभी तक अपनी शॉर्ट पिच गेंद से भारतीय बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। लेकिन तिलक के सामने उनकी यह रणनीति कारगर साबित नहीं हुई है। तिलक ने दूसरे मैच में आर्चर पर चार छक्के लगाकर अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया था। रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे।

उनकी जगह शिवम दुबे और रमनदीप सिंह में से किसी एक को अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है। दुबे को टी20 विश्व कप के दौरान बीच के ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वह आदिल राशिद की लेग स्पिन के सामने कारगर साबित हो सकते हैं।

भारत ने पहले दो मैच में अर्शदीप सिंह के रूप में एकमात्र विशेषज्ञ तेज गेंदबाज उतारा था। हार्दिक पंड्या ने उनके साथ नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली थी। भारत के इस संयोजन में बदलाव करने की संभावना नहीं है। भारत ने अभी तक आठ बल्लेबाजों के साथ उतरने को प्राथमिकता दी है क्योंकि बीच के ओवरों में रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी की है।

जहां तक इंग्लैंड का सवाल है तो उसे पांच मैच की श्रृंखला को जीवंत बनाए रखने के लिए इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इंग्लैंड की तरफ से अभी तक बल्लेबाजी में केवल कप्तान जोस बटलर ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। उसके अन्य बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के सामने रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं।

जेमी स्मिथ और ब्रायडन कार्स ने पिछले मैच में अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई थी लेकिन उन्हें बड़ी पारी खेलनी होगी। गेंदबाजी में आर्चर फिर से शुरू में विकेट लेने की कोशिश करेंगे। वह रन प्रवाह पर रोक लगाने का प्रयास भी करेंगे क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने चार ओवर में 60 रन लुटा दिए थे। राशिद ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है और वह बल्लेबाजी है जिसमें इंग्लैंड को बेहतर खेल दिखाना होगा।