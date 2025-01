Highlights IND vs ENG 3rd T20 Live Score: भारत बनाम इंग्लैंड लाइव स्कोर, तीसरा टी20 मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में, देखें लाइव मैच

India vs England 3rd T20 Live: राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत-इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। जोस बटलर की अगुआई वाली टीम मेजबान के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से पीछे चल रही है। मेहमान टीम चेन्नई में खेले गए दूसरे टी20 मैच में करीबी मुकाबले में हार गई थी, जहां तिलक वर्मा के नाबाद 72 रनों की बदौलत भारत ने 166 रनों का मुश्किल लक्ष्य हासिल किया था।

The right energy 🔋

The perfect synergy 🌀#TeamIndia 🇮🇳 all in readiness for the 3rd T20I in Rajkot 💪🏻#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/VcaEIEHpC7 — BCCI (@BCCI) January 28, 2025

Up and running in the chase! 💥



Tilak Varma gets going in style 😎



Fifty up for #TeamIndia in the 5th over



Follow The Match ▶️ https://t.co/6RwYIFWg7i#INDvENG | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/Dzdd5tgiPL — BCCI (@BCCI) January 25, 2025

LIVE