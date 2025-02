IND vs ENG, 3rd ODI: अहमदाबाद मैच में बांह पर हरी पट्टी बांधकर क्यों खेल रहे भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी, आखिर क्या है मिशन, देखें वीडियो और तस्वीरें

Highlights बीसीसीआई ने यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शुरू होने के बाद एक बयान में यह जानकारी दी। तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में बांह पर हरे रंग की पट्टी बांधकर मैदान पर उतरीं। पहल की घोषणा आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व सचिव शाह ने सोमवार को की।

IND vs ENG, 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की ‘अंग दान करें, जीवन बचाएं’ पहल का समर्थन करने के लिए बुधवार को यहां तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में बांह पर हरे रंग की पट्टी बांधकर मैदान पर उतरीं। बीसीसीआई ने यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शुरू होने के बाद एक बयान में यह जानकारी दी। बीसीसीआई ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘दोनों टीम बीसीसीआई की पहल ‘अंग दान करें, जीवन बचाएं’ का समर्थन करने के लिए बांह पर हरे रंग की पट्टी पहनकर खेल रही हैं।

12000 pledge and counting!



Join the organ donation initiative at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad! 🏟️



Pledge to donate your organs and make a difference!#DonateOrgansSaveLives | @JayShah | @GCAMoterapic.twitter.com/dyj4K0O5rM — BCCI (@BCCI) February 12, 2025

England have won the toss and elect to bowl first in the 3rd and final ODI of the series.



Live - https://t.co/S88KfhFzri… #INDvENG@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/TrVAf1FUAT — BCCI (@BCCI) February 12, 2025

𝘿𝙤𝙣𝙖𝙩𝙚 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙨, 𝙎𝙖𝙫𝙚 𝙇𝙞𝙫𝙚𝙨



Be a part of the organ donation initiative on the 12th of February at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad! 🏟️



Pledge to donate your organs and make a difference 👌👌#TeamIndia | #DonateOrgansSaveLivespic.twitter.com/rxreUuhq65— BCCI (@BCCI) February 11, 2025

The two teams are wearing green arm bands to support BCCI’s initiative "Donate Organs, Save Lives”.



The initiative is spearheaded by ICC Chairman Mr Jay Shah.



Pledge, spread the word, and let's be a part of something truly meaningful.#DonateOrgansSaveLives | @JayShahpic.twitter.com/QQ532W26wd— BCCI (@BCCI) February 12, 2025

इस पहल की अगुवाई आईसीसी के चेयरमैन जय शाह कर रहे हैं।’’ इस पहल की घोषणा आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व सचिव शाह ने सोमवार को की। शाह ने एक्स पर लिखा, ‘‘भारत और इंग्लैंड के बीच 12 फरवरी को अहमदाबाद में होने वाले तीसरे एकदिवसीय के दौरान हमें एक जागरूकता पहल - अंग दान करें, जीवन बचाएं- शुरू करने पर गर्व है।’’

उन्होंने लिखा, ‘‘खेल में प्रेरित करने, एकजुट करने और मैदान के बाहर भी स्थायी प्रभाव पैदा करने की शक्ति है। इस पहल के माध्यम से हम सभी से सबसे बड़ा उपहार देने की दिशा में एक कदम उठाने का आग्रह करते हैं - जीवन का उपहार।’’ शाह ने लिखा, ‘‘एक प्रतिज्ञा, एक निर्णय, कई लोगों की जान बचा सकता है। चलिए एक साथ आएं और बदलाव लाएं!’’

इस पहल का समर्थन कई भारतीय खिलाड़ियों ने किया जिनमें विराट कोहली और उप कप्तान शुभमन गिल भी शामिल हैं। कोहली ने बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में कहा, ‘‘सबसे बड़ा शतक बनाएं। आपके अंग दूसरों को आपके जीवनकाल के बाद भी जीने में मदद कर सकते हैं। एक अंग दाता के रूप में पंजीकरण करें और हर जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं।’’

गिल ने कहा, ‘‘जीवन के कप्तान बनें। जिस तरह एक कप्तान टीम को जीत की ओर ले जाता है, उसी तरह आप अपने अंगों को दान करने का संकल्प लेकर किसी को जीवन दे सकते हैं।’’ इस पहल का समर्थन करने वाले अन्य भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल थे।

अय्यर ने कहा, ‘‘एक अंग दाता आठ लोगों की जान बचा सकता है। आज ही प्रतिज्ञा करें और मानवता के लिए छक्का लगाएं।’’ राहुल ने कहा, ‘‘सबसे बड़ा विजयी शॉट खेलें। अपने अंग दान करने का आपका फैसला किसी के जीवन में मैच जीतने वाला पल हो सकता है। मैदान के बाहर भी हीरो बनें।’’