IND vs ENG 3rd ODI Highlights: रन हिसाब से दूसरी बड़ी जीत?, इंग्लैंड को 142 रन से रौंदकर 3-0 से सूपड़ा साफ, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights IND vs ENG 3rd ODI Highlights: धारदार गेंदबाजी के सामने 34.2 ओवर में 214 रन पर ढेर हो गई। IND vs ENG 3rd ODI Highlights: इंग्लैंड को 142 रन से रौंदकर 3-0 से सूपड़ा साफ किया। IND vs ENG 3rd ODI Highlights: चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी तैयारियों का पुख्ता नजारा पेश किया।

IND vs ENG 3rd ODI Highlights: सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के करियर के सातवें शतक के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में बुधवार को यहां इंग्लैंड को 142 रन से रौंदकर 3-0 से सूपड़ा साफ किया और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी तैयारियों का पुख्ता नजारा पेश किया। भारत के 357 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम अक्षर पटेल (22 रन पर दो विकेट), हर्षित राणा (31 रन पर दो विकेट), अर्शदीप सिंह (33 रन पर दो विकेट) और हार्दिक पंड्या (38 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 34.2 ओवर में 214 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड की ओर से आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे गस एटकिंसन और टॉम बैनटन दोनों ने 38-38 रन बनाए। गिल को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज दिया गया।

𝐂𝐋𝐄𝐀𝐍 𝐒𝐖𝐄𝐄𝐏



Yet another fabulous show and #TeamIndia register a thumping 142-run victory in the third and final ODI to take the series 3-0!



Details - https://t.co/S88KfhFzri… #INDvENG@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/ZoUuyCg2ar