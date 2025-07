IND Vs ENG, 2nd Test: ऋषभ पंत के उड़ते बल्ले ने एजबेस्टन में दर्शकों को हंसने पर किया मजबूर | VIDEO

IND Vs ENG, 2nd Test: एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के चौथे दिन, ऋषभ पंत ने न केवल अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए, बल्कि गलती से अपना बल्ला हवा में उछालने के लिए भी एक यादगार पल पेश किया। पंत बेहतरीन आक्रामक फॉर्म में थे, उन्होंने तेजी से रन बनाए और इंग्लिश गेंदबाजों को निराश किया।

34वें ओवर में, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग की गेंद पर जोरदार शॉट खेलने की कोशिश करते हुए, उनका बल्ला उनके हाथों से फिसल गया और स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ गया। बल्ला सुरक्षित रूप से मैदान पर उतरते ही दर्शकों ने ठहाके लगाए और जयकारे लगाए।

उस समय भारत कुछ दबाव में था, लेकिन पंत ने स्थिति को बदल दिया। लंच तक वह 42 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद थे और उन्होंने शुभमन गिल के साथ 51 रनों की तेज़ साझेदारी की। उनके निडर रवैये ने भारत को अपनी बढ़त 357 रनों तक पहुँचाने में मदद की, जिससे वे मज़बूत स्थिति में आ गए।

