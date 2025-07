IND vs ENG 2nd Test: शुभमन कप्तान के रूप में अपने पहले दो टेस्ट मैचों में 3 शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने

IND vs ENG 2nd Test: शुभमन गिल, कप्तान के तौर पर अपने पहले दो टेस्ट मैचों में तीन शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले विराट कोहली ने ऐसा किया था। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जब उन्होंने एजबेस्टन में दूसरे टेस्ट के चौथे दिन अपना 7वां टेस्ट शतक बनाया।

इससे पहले 25 वर्षीय गिल ने भारत की पहली पारी में 269 रनों की आक्रामक पारी खेली थी, जिससे उनकी टीम को बड़ा स्कोर बनाने में मदद मिली थी। शनिवार को गिल ने 129 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे, जिससे भारत एक और बड़ा स्कोर बनाने की ओर अग्रसर था।

गुरुवार को दूसरे दिन गिल इंग्लैंड में टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय और एशियाई कप्तान बन गए। कप्तान ने इंग्लैंड की धरती पर किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी बनाया, जो 1979 में ओवल में सुनील गावस्कर द्वारा बनाए गए 221 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ गया।

