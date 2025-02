IND vs ENG, 2nd ODI: रोहित शर्मा की फॉर्म में वापसी, कटक में इंग्लैंड के खिलाफ जड़ा 32वां वनडे शतक

Highlights रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में समय पर शतक लगाकर फॉर्म में वापसी की यह भारतीय कप्तान का 50 ओवर के प्रारूप में 32वां शतक है हिटमैन ने 76 गेंदों में 7 छक्कों और 9 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया

IND vs ENG, 2nd ODI: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने रविवार को कटक में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में समय पर शतक लगाकर फॉर्म में वापसी की। यह रोहित का 50 ओवर के प्रारूप में 32वां शतक है और 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक के बाद उनका पहला शतक है।

उन्होंने बाराबती में सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। रोहित ने शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला बोला और 76 गेंदों में 7 छक्कों और 9 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा किया। रोहित शर्मा ने 119 रनों (90 गेंदे, 12 चौके, 7 छक्के) पर अपनी पारी का अंत किया। लिविंगस्टोन की गेंद पर बड़ा शॉर्ट खेलन के चक्कर में आदिल रशीद ने उनका शानदार कैच लपका।

इससे पहले रोहित ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे। रोहित, जिन्होंने मैच की शुरुआत गेल के साथ 331 छक्कों के साथ की थी, ने दूसरे ओवर में गस एटकिंसन को अपने ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट से मिडविकेट पर छक्का लगाकर वेस्टइंडीज के दिग्गज को पीछे छोड़ दिया।

𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗!



A marvellous century from Captain Rohit Sharma in Cuttack 🫡



He gets to his 32nd ODI TON 🔥🔥



Follow The Match ▶️ https://t.co/NReW1eEQtF#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45pic.twitter.com/WcB3O4zJS5