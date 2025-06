VIDEO: 16 चौके 1 छक्का, यशस्वी जायसवाल ने अंग्रेज गेंदबाजों को कूटा, शतक जड़कर बनाया रिकॉर्ड

Highlights VIDEO: 16 चौके 1 छक्का, यशस्वी जायसवाल ने अंग्रेज गेंदबाजों को कूटा, शतक जड़कर बनाया रिकॉर्ड

IND vs ENG 1st Test:भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड टीम की कप्तानी बेन स्टोक्स कर रहे हैं और भारतीय टीम के कप्तान हैं शुभमन गिल, बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया और के एल राहुल 78 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए, साई सुदर्शन 0 रन ही बना सके। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की अपने टेस्ट करियर का पांचवां शतक जड़ा। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी मैदान पर हैं और जायसवाल का साथ निभा रहे हैं, यशस्वी जायसवाल अब तक 16 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं, टीम इंडिया का स्कोर 51 ओवर में 2 विकेट के नुक्सान पर 215 रन है।

