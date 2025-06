IND vs ENG 1st Test: ओली पोप के शानदार प्रदर्शन ने करुण नायर की आठ साल बाद टीम इंडिया में वापसी को किया खट्टा | WATCH

IND vs ENG 1st Test: शनिवार को लीड्स के हेडिंग्ली में चल रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन शॉर्ट कवर पर ओली पोप द्वारा हवा में लिए गए शानदार कैच ने करुण नायर की आठ साल बाद भारत के लिए टेस्ट वापसी को बिगाड़ दिया। नायर ने आखिरी बार भारत के लिए 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था। नायर की टेस्ट टीम में वापसी पिछले कुछ सालों में घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद, विदर्भ के इस बल्लेबाज के लिए इंग्लैंड दौरे में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया।

हालांकि, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बीच में ही उनका खेल खत्म कर दिया। ऑफ-स्टंप से बाहर की ओर फुल आउटस्विंगर के खिलाफ, नायर ने आधे-अधूरे मन से ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन पोप ने अपनी बाईं ओर फुल लेंथ डाइव लगाकर अपने दोनों हाथों से एक शानदार ओवरहेड कैच लपका। डेब्यू करने वाले साई सुदर्शन की तरह, नायर भी चार गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए। पहले टेस्ट से पहले नायर ने इंडिया ए की तरफ से इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में दोहरा शतक लगाया था। उन्होंने 204 रन बनाए थे।

Ollie Pope... that is OUTSTANDING! 🔥



A flying catch to his left means Karun Nair departs for a duck.



🇮🇳 4️⃣4️⃣7️⃣-5️⃣ pic.twitter.com/Vlaugc7Bm3