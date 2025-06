IND vs ENG 1st Test: इंग्लैंड पर डबल अटैक, पंत-राहुल की जोड़ी ने अंग्रेज गेंदबाजों को जमकर कूटा

Highlights IND vs ENG 1st Test: इंग्लैंड पर डबल अटैक, पंत-राहुल की जोड़ी ने अंग्रेज गेंदबाजों को जमकर कूटा

IND vs ENG 1st Test Day 4: भारत ने सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (नाबाद 120 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (118 रन) से शतकों की मदद से सोमवार को यहां इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन चाय तक दूसरी पारी में चार विकेट पर 298 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 304 रन की कर ली।

Cartwheeling into the record books literally! 🌀



Rishabh Pant brings his love for gymnastics into every 100 celebration, and it’s just as fearless as his batting.



Who needs quiet fist pumps when you can flip your way to history?#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on… pic.twitter.com/iOQ8fVgHJT — Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025

चाय के ब्रेक तक करूण नायर चार रन बनाकर राहुल के साथ डटे हुए थे। पंत ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 140 गेंद का सामना करते हुए 15 चौके और तीन छक्के जमाए। इसके बाद वह दूसरे सत्र में आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे। राहुल और पंत ने चौथे विकेट के लिए 195 रन की भागीदारी निभाई। भारत ने पहली पारी 471 रन और इंग्लैंड ने 465 रन बनाए थे। भारत ने सुबह दो विकेट पर 90 रन से खेलना शुरू किया और पहले सत्र में कप्तान शुभमन गिल (08) का विकेट गंवाया जो दो रन जोड़ने के बाद आउट हो गए।

𝐓𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚𝐧 𝐰𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭-𝐤𝐞𝐞𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐬𝐦𝐚𝐬𝐡 𝐭𝐰𝐢𝐧 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐚 𝐓𝐞𝐬𝐭 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡! 🙌🏻



Take a bow, @RishabhPant17, brilliant would be an understatement! 🫡🔥#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on JioHotstar 👉… pic.twitter.com/4A1Poe5jbC — Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025

𝗖 𝗛 𝗔 𝗠 𝗣 𝗜 𝗢 𝗡 𝗦 𝗧 𝗨 𝗙 𝗙 🫡🙌🏻



After missing out in the first innings, @klrahul makes it count in the second! A priceless century that puts #TeamIndia in a commanding position in the 1st Test! 🇮🇳#ENGvIND 1st Test Day 4 LIVE NOW Streaming on JioHotstar 👉… pic.twitter.com/FVrutSIABd — Star Sports (@StarSportsIndia) June 23, 2025