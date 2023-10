Highlights बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया मुकाबला आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बांग्लादेश से हो रहा है दोनों के बीच हुए कुल 40 मैचों में 31 जीत के साथ, वनडे मैचों में मेन इन ब्लू का दबदबा रहा है

IND vs BAN, CWC 2023: भारत-बांग्लादेश के बीच मुकाबले से पहले, उत्साहित भारतीय प्रशंसकों को भरोसा है कि मेन इन ब्लू गुरुवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आईसीसी विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतेंगे। भारतीय टीम के कई समर्थकों को भारतीय क्रिकेट टीम की ट्रेडमार्क नीली जर्सी में, हाथ में राष्ट्रीय तिरंगा लिए और जोर से "भारत" "भारत" चिल्लाते हुए देखा गया। एक प्रशंसक को एक पोस्टर के साथ देखा गया, जिस पर लिखा था, "जब तक रोहित शर्मा विश्व कप नहीं जीत लेते, मैं डेट नहीं करूंगा।"

एक अन्य प्रशंसक ने एक पोस्टर के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बधाई दी, जिसमें लिखा था, "क्रिकेट मेरा धर्म है। रोहित शर्मा मेरे भगवान हैं।" हिटमैन की अगुवाई वाली रेड-हॉट टीम इंडिया का लक्ष्य घरेलू मैदान पर चल रहे आईसीसी विश्व कप 2023 में अपनी जीत की लय जारी रखना चाहेगी। इस क्रम में भारत का मुकाबला आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बांग्लादेश से हो रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है।

एमसीए स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए प्रशंसक "100 प्रतिशत" आश्वस्त थे कि भारत बांग्लादेश को हरा देगा क्योंकि उनके पास घरेलू बढ़त है।

एक उत्साहित प्रशंसक ने एएनआई को बताया, "हम टीम इंडिया के लिए चीयर कर रहे हैं। मुझे 100 फीसदी यकीन है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतेगा।"

आकाश नाम के एक प्रशंसक ने एएनआई को बताया, "रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ शतक बनाएंगे। रोहित शानदार फॉर्म में हैं। पिछले मैच में वह शतक से चूक गए थे लेकिन इस बार वह निश्चित रूप से 150 से अधिक रन बनाएंगे। मुझे लगता है कि बुमराह हैट्रिक लेंगे।" . निश्चित रूप से यकीन है कि भारत विश्व कप जीतेगा क्योंकि वे अपने घर में खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत को उनके घर में हराना मुश्किल है।"

#WATCH | Pune, Maharashtra: Cricket fans gather outside Maharashtra Cricket Association Stadium ahead of India Vs Bangladesh ICC Men's Cricket World Cup 2023 match pic.twitter.com/K7FiB5q9cZ