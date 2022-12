IND Vs BAN: हारते-हारते जीते, 74 पर गिरे थे 7 विकेट, 71 रन की साझेदारी कर दिलाई जीत, जानें क्या कहा कप्तान राहुल ने

Highlights क्रीज पर मौजूद अपने बल्लेबाजों पर भरोसा दिखाना होता है। हमें उन पर विश्वास था लेकिन नर्वस भी थे। अश्विन और श्रेयस ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई। बेहतरीन प्रदर्शन करके भारत को जीत दिलाई।

IND Vs BAN: भारतीय कप्तान केएल राहुल ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के चौथे दिन 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट गंवाने के बावजूद उन्हें अपने बल्लेबाजों पर पूरा भरोसा था। भारत ने सुबह चार विकेट पर 45 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन उसने तीन विकेट जल्दी गंवा दिए जिससे स्कोर सात विकेट पर 74 रन हो गया।

श्रेयस अय्यर (46 गेंदों पर नाबाद 29) और रविचंद्रन अश्विन (66 गेंदों पर नाबाद 42) ने यहीं से जिम्मेदारी संभालकर 71 रन की साझेदारी की और भारत को चौथे दिन लंच से पहले ही लक्ष्य तक पहुंचाया। राहुल ने मैच के बाद कहा,‘‘ आपको क्रीज पर मौजूद अपने बल्लेबाजों पर भरोसा दिखाना होता है। हमें उन पर विश्वास था लेकिन नर्वस भी थे। आखिर हम भी इंसान हैं।

लेकिन हमें अपने बल्लेबाजों पर पूरा भरोसा था।’’ उन्होंने कहा,‘‘ आज अश्विन और श्रेयस ने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके भारत को जीत दिलाई। हम किसी भी समय यह मानकर नहीं चल रहे थे जीत आसान होगी। हम जानते थे कि रन बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी।’’

राहुल ने कहा,‘‘ नई गेंद से रन बनाना और मुश्किल होता। हमने उम्मीद से अधिक विकेट गंवाए। हमने गलतियां की लेकिन हम इससे सबक लेंगे और उम्मीद है कि भविष्य में हम इस तरह की परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।’’ रोहित शर्मा की जगह टीम की अगुवाई कर रहे राहुल ने अपने गेंदबाजों की भी जमकर प्रशंसा की।

उन्होंने कहा,‘‘ श्रृंखला में जीत से पता चलता है कि हमने अपने तेज गेंदबाजों को किस तरह से तैयार किया है। अश्विन और अक्षर पटेल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उमेश (यादव) ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। जयदेव उनादकट ने लंबे समय बाद वापसी की लेकिन उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और वह अधिक विकेट लेने के हकदार थे।

