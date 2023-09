IND vs BAN: जडेजा ने रचा इतिहास, कपिल देव के बाद इस कारनामे को करने वाले दूसरे भारतीय बने

Highlights बायें हाथ के स्पिन गेंदबाज जडेजा अपनी 175वीं पारी में इस मुकाम पर पहुंचे जडेजा शमीम हुसैन को पगबाधा आउट कर इस ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचे कपिल देव के बाद वह 2000 रन और 200 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने

India vs Bangladesh, Asia Cup 2023: शुक्रवार को कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के एशिया कप 2023 सुपर 4 मैच के दौरान रवींद्र जडेजा ने एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 200 विकेट पूरे किए। जडेजा अपनी 175वीं पारी में इस मुकाम पर पहुंचे और सीमित ओवरों के लंबे प्रारूप में 200 विकेट लेने वाले सातवें भारतीय और एकमात्र बाएं हाथ के स्पिनर बन गए।

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शमीम हुसैन को पगबाधा आउट कर ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचाया। 34 वर्षीय खिलाड़ी के नाम 50 ओवर के प्रारूप में सात बार चार विकेट और एक बार पांच विकेट लेने का कारनामा है। 2009 में वडोदरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के मैच के दौरान जडेजा का पहला विकेट रिकी पोंटिंग था।

337 - अनिल कुंबले

315 - जवागल श्रीनाथ

288 - अजित अगरकर

282 - जहीर खान

269 - हरभजन सिंह

253-कपिल देव

200 - रवीन्द्र जड़ेजा

A Special DOUBLE Hundred 👏👏



Well done, Ravindra Jadeja!



Follow the match - https://t.co/OHhiRDZM6W#TeamIndia | #AsiaCup2023 | #INDvBANpic.twitter.com/9RZE0SUSYL