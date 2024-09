IND vs BAN: चेपॉक में जीत, एक नजर रिकॉर्ड पर डालिए, चौथी पारी में सबसे अधिक विकेट लेने खिलाड़ी, देखें 9 कारनामा

Highlights भारत 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। दूसरा मैच कानपुर में 27 सितंबर से खेला जाएगा। 92 साल पुराने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत के पास हार से ज्यादा जीत हैं।

IND vs BAN: रविचंद्रन अश्विन कमाल के खिलाड़ी हैं। बल्ले और गेंद से धमाल करत रहते हैं। पहले टेस्ट में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया। पहली पारी में अश्विन को विकेट नहीं मिला लेकिन दूसरी पारी में धमाल करते हुए 6 विकेट झटके। रविचंद्रन अश्विन को सबसे बेस्ट खिलाड़ी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अश्विन ने रवींद्र जड़ेजा के साथ सातवें विकेट के लिए 199 रन की साझेदारी दर्ज की। चेन्नई के एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम में दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में बांग्लादेश पर 280 रनों की शानदार जीत हासिल की। भारत 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। दूसरा मैच कानपुर में होगा।

