IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: 0-6-6-6-6-6, 40 गेंद में शतक?, बांग्लादेश के गेंदबाज विकेट के लिए तरसे, देखें वीडियो

IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: भारत ने हैदराबाद में रनों की बारिश कर दी। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने 40 गेंद में शतक पूरा किया। इस दौरान 9 चौके और 8 छक्के मारे। 47 गेंद में 111 रन बनाकर आउट हुए। 11 चौके और 8 छक्के मारे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शनिवार को यहां टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने टीम में एक बदलाव करके तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह स्पिनर रवि बिश्नोई को अंतिम एकादश में शामिल किया है। बांग्लादेश में दो बदलाव हुए।

Maiden T20I CENTURY for Sanju Samson! 🥳



What an exhilarating knock from the #TeamIndia opener 👏👏



That's the 2nd Fastest T20I century for India after Rohit Sharma 👌👌



— BCCI (@BCCI) October 12, 2024

IND vs BAN LIVE Score Updates, 3rd T20I: T20I में भारत के लिए एक ओवर में सर्वाधिक रन

36 - युवराज सिंह बनाम स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड), डरबन, 2007

36 - रोहित शर्मा और रिंकू सिंह बनाम करीम जनत (एएफजी), बेंगलुरु, 2024

30 - रुतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा बनाम ग्लेन मैक्सवेल (एयूएस), गुवाहाटी, 2023

30 - संजू सैमसन बनाम ऋषद हुसैन (बीएएन), हैदराबाद, 2024

29 - रोहित शर्मा बनाम मिशेल स्टार्क (एयूएस), सेंट लूसिया, 2024

आरजीएस, हैदराबाद में टी20 में संजू सैमसनः

पारीः 8

रन: 398

औसत: 66.33

एसआर: 162.44

50s/100s: 1/2

सबसे तेज़ T20I शतकः

35 - डेविड मिलर (SA) बनाम BAN, पोटचेफस्ट्रूम, 2017

35 - रोहित शर्मा (IND) बनाम SL, इंदौर, 2017

39 - जॉनसन चार्ल्स (वेस्टइंडीज) बनाम एसए, सेंचुरियन, 2023

40 - संजू सैमसन (IND) बनाम BAN, हैदराबाद, 2024

42 - हज़रतुल्लाह ज़ज़ई (एएफजी) बनाम आईआरई, देहरादून, 2019

42 - लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड) बनाम PAK, ट्रेंट ब्रिज, 2021।