IND vs BAN: केएल राहुल, पंत की वापसी, यश दयाल को पहली बार टीम में शामिल किया गया, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित

Highlights भारत बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगा, जो क्रमशः 19 और 27 सितंबर से शुरू होंगे घरेलू सीरीज में पंत दिसंबर 2022 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दयाल को भी अच्छी फॉर्म के बाद टीम में जगह मिली

IND vs BAN, Test Series: भारत ने रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए अपनी टीम की घोषणा की। के.एल. राहुल और ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है, जबकि यश दयाल को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। रोहित शर्मा की अगुआई में भारत बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगा, जो क्रमशः 19 और 27 सितंबर से शुरू होंगे। बांग्लादेश इस सीरीज में पाकिस्तान को उसकी सरजमीं पर क्लीन स्वीप करने के बाद उतरेगा - जो कि प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ उसकी पहली ऐसी उपलब्धि है।

बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज में पंत दिसंबर 2022 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेंगे, जब भारत ने बांग्लादेश का दौरा किया था। सीरीज के कुछ दिनों बाद ही पंत देहरादून-दिल्ली हाईवे पर एक गंभीर कार दुर्घटना में घायल हो गए थे। 26 वर्षीय पंत ने बेंगलुरु में चल रही दलीप ट्रॉफी के दौरान अपना पहला घरेलू रेड-बॉल प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने इंडिया ए के खिलाफ दूसरी पारी में इंडिया बी के लिए अर्धशतक बनाया।

पिछले साल हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान राहुल को भी चोट लग गई थी, जिसके कारण वह सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए थे। कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने दलीप ट्रॉफी के पहले राउंड के मुकाबलों में अर्धशतक जड़ा था।

ध्रुव जुरेल, जिन्होंने दो नियमित विकेटकीपरों की अनुपस्थिति में इंग्लैंड सीरीज के दौरान पदार्पण किया था, टीम में अपनी जगह बरकरार रखते हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर, मोहम्मद शमी इस साल फरवरी में एच्लीस हील की चोट के इलाज के लिए सर्जरी कराने के बाद लगातार टीम से बाहर हैं।

रांची में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में प्रभावित करने वाले आकाश दीप को भी दलीप ट्रॉफी के मैच में भारत ए के लिए नौ विकेट लेने के बाद टीम में जगह मिली है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दयाल को भी अच्छी फॉर्म के बाद टीम में जगह मिली है। उत्तर प्रदेश के इस तेज गेंदबाज ने दलीप ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में चार विकेट चटकाए, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में उन्होंने 15 विकेट चटकाए थे।

🚨 NEWS 🚨- Team India's squad for the 1st Test of the IDFC FIRST Bank Test series against Bangladesh announced.



Rohit Sharma (C), Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul, Sarfaraz Khan, Rishabh Pant (WK), Dhruv Jurel (WK), R Ashwin, R Jadeja, Axar Patel, Kuldeep… pic.twitter.com/pQn7Ll7k3X