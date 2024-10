IND vs BAN 3rd T20: भारत आपको बताता है आपको कहां सुधार करना?, टीम इंडिया पर कायल बांग्लादेश के क्षेत्ररक्षण कोच निक पोथास

Highlights IND vs BAN 3rd T20 Pitch Report, Weather: अपने कौशल के स्तर से आपको बहुत दबाव में रखता है। IND vs BAN 3rd T20 Pitch Report, Weather: भारत आपको बताता है कि आपको कहां सुधार करना है। IND vs BAN 3rd T20 Pitch Report, Weather: शनिवार को यहां तीसरा टी20 मैच औपचारिकता हो गया।

IND vs BAN 3rd T20 Pitch Report, Weather: बांग्लादेश के क्षेत्ररक्षण कोच निक पोथास ने स्वीकार किया कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम भारत ने टेस्ट और टी20 श्रृंखला दौरान उनकी टीम पर बहुत दबाव डाला लेकिन वह इसे सीखने के अनुभव के रूप में लेना चाहते हैं। बांग्लादेश की टीम हाल ही में पाकिस्तान पर टेस्ट श्रृंखला जीतने के बाद भारत आई लेकिन भारतीय टीम ने उसे जल्द ही पस्त कर टेस्ट और टी20 दोनों ही श्रृंखला में उसे पराजित कर दिया। पोथास ने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘‘जब आप गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देखते हैं, तो भारत हमेशा एक चीज करता है।

वह अपने कौशल के स्तर से आपको बहुत दबाव में रखता है। भारत आपको बताता है कि आपको कहां सुधार करना है। ’’ भारत ने ग्वालियर और नयी दिल्ली में पहले दो मैच जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली जिससे शनिवार को यहां तीसरा टी20 मैच औपचारिकता हो गया।

लेकिन पोथास ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को इस तरह के दौरे के बाद खुद का आकलन करने में ईमानदार" होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत का दौरा कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।

यह सीखने की प्रक्रिया ईमानदार होना चाहिए। सीखना यह है कि आप लंबे समय तक दबाव को कैसे झेलते हैं? आप लंबे समय तक दबाव में खेल को बेहतर तरीके से कैसे समझते हैं? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे तैयारी करते हैं? और इसे विकसित करना होगा, इसे हर समय बदलना होगा।