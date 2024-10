IND vs BAN 3rd T20 Live Score: दशहरे के दिन बल्ले से आतिशबाजी?, संजू और सूर्य ने बांग्लादेश बॉलर पर फोड़ा 'बम', 173 रन की साझेदारी

Highlights 2019 में देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ बनाये गए तीन विकेट पर 278 रन के स्कोर को पीछे छोड़ा। टी20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर भी है। भारत सीरीज में पहले ही 2 . 0 की अजेय बढ़त बना चुका है।

IND vs BAN 3rd T20 Live Score: संजू सैमसन के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक की मदद से भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में शनिवार को छह विकेट पर 297 रन बनाए, जो इस प्रारूप में उसका सर्वोच्च स्कोर है । यह टी20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर भी है। भारत ने अफगानिस्तान द्वारा 2019 में देहरादून में आयरलैंड के खिलाफ बनाये गए तीन विकेट पर 278 रन के स्कोर को पीछे छोड़ा। इससे पहले टी20 क्रिकेट में भारत का सर्वोच्च स्कोर पांच विकेट पर 260 रन था जो 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में बनाया था।

A memorable evening ✨



Sanju Samson smashed the second fastest T20I century for #TeamIndia, off just 40 deliveries 👏👏



Live - https://t.co/ldfcwtHGSC

Innings Break!



A batting exhibition from #TeamIndia as they post their Highest T20I total of all time 🔥🔥



India set a 🎯 of 298 for Bangladesh as @IamSanjuSamson top-scores with 111(47) 👏👏



Over to our bowlers 💪



Scorecard - https://t.co/ldfcwtHGSC

भारत सीरीज में पहले ही 2 . 0 की अजेय बढ़त बना चुका है। सैमसन ने सिर्फ 47 गेंद में 11 चौकों और आठ छक्कों की मदद से 111 रन बनाये जो रोहित शर्मा (35 गेंद) के बाद किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज टी20 शतक है । कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 35 गेंद में 75 रन बनाये जिसमें आठ चौके और पांच छक्के शामिल थे ।दोनों ने दूसरे विकेट के लिये 173 रन की साझेदारी की ।

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (चार) जल्दी आउट हो गए । तंजीम हसन की गेंद पर पूल शॉट खेलने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवाया । इसके बाद सैमसन और सूर्यकुमार ने मोर्चा संभाला । सैमसन ने तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद को दूसरे ही ओवर में लगातार चार चौके जड़े ।

अगले 10 . 3 ओवर में दर्शकों को दशहरे के दिन बल्ले से आतिशबाजी देखने को मिली । दसवें ओवर में लेग स्पिनर रिशाद हुसैन को सैमसन ने लगातार पांच छक्के लगाये । इसके अलावा तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान को बैकफुट पर जाकर छक्का जड़ा । सैमसन ने 40 गेंद में अपना अर्धशतक आफ स्पिनर मेहदी हसन को चौका लगाकर पूरा किया ।

सूर्यकुमार ने तंजीम को तीन चौके और एक छक्का लगाकर 23 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया । सैमसन को मुस्ताफिजूर ने बाउंसर पर आउट किया जबकि सूर्यकुमार को महमूदुल्लाह ने आखिरी टी20 शिकार बनाया । आखिर में हार्दिक पंड्या ने 18 गेंद में 47 और रियान पराग ने 13 गेंद में 34 रन बनाये । दोनों ने चौथे विकेट के लिये 70 रन जोड़कर भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया ।