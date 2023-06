IND vs AUS WTC Final: 50वें टेस्ट मैच खेलने उतरे रोहित, धोनी से आगे निकले विराट और 'हिटमैन', पहले नंबर पर ये भारतीय खिलाड़ी

Highlights भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अंतिम एकादश में रविचंद्रन अश्विन को शामिल नहीं करने का फैसला किया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, सिराज, उमेश यादव और ठाकुर के आक्रमण को उतारा।

IND vs AUS WTC Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार को ‘द ओवल’ में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल 2023 खेला जा रहा है। रोहित शर्मा आज अपना 50वें टेस्ट खेलने उतरे। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आईसीसी फाइनल में पूर्व कप्तान एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी ने 5 फाइनल के साथ एक बराबरी पर थे। डब्ल्यूटीसी फाइनल में विराट और रोहित धोनी से आगे निकल गए। डब्ल्यूटीसी फाइनल में अपने छठे आईसीसी मैच खेलने उतरे। युवराज सिंह भारतीयों द्वारा खेले गए सबसे अधिक आईसीसी फाइनल की संख्या का नेतृत्व किया है। सिंह ने 7 आईसीसी फाइनल खेले हैं।

🚨 Toss Update 🚨@ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against Australia in the #WTC23 Final



Follow the match ▶️ https://t.co/0nYl21pwawpic.twitter.com/Kcn0xWDGrT