आखिर क्यों भारत-ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बांह पर काली पट्टी बांधी

Highlights IND vs AUS Women's World Cup: बल्लेबाजी करते हुए गले पर गेंद लगने से मौत हो गई। IND vs AUS Women's World Cup: आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की याद ताजा हो गई। IND vs AUS Women's World Cup: वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में बांह पर काली पट्टी बांधी।

नवी मुंबईः भारत और आस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों ने आस्ट्रेलिया के युवा क्रिकेटर बेन आस्टिन को श्रृद्धांजलि देने के लिये बृहस्पतिवार को महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में बांह पर काली पट्टी बांधी। आस्टिन की मेलबर्न में मंगलवार को फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब के लिये अभ्यास के दौरान बल्लेबाजी करते हुए गले पर गेंद लगने से मौत हो गई। वह एक टी20 मैच से पहले अभ्यास कर रहे थे, जब साथी खिलाड़ियों के सामने उन्हें चोट लगी। अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इससे 2014 में इसी तरह के हादसे में जान गंवाने वाले आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की याद ताजा हो गई।

Australia and India are wearing black armbands in their #CWC25 semi-final as a tribute to teenage cricketer Ben Austin, who passed away following an accident while batting in the nets in Melbourne earlier this week.@ICC's thoughts are also with Ben's family and friends. pic.twitter.com/zdM3WiVNCq — ICC (@ICC) October 30, 2025

आस्ट्रेलिया के 17 वर्ष के क्रिकेटर बेन आस्टिन की यहां अभ्यास के दौरान गले में गेंद लगने से मौत हो गई जिससे 2014 में फिल ह्यूज की मौत की दुखद यादें ताजा हो गई। आस्टिन को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया उन्हें फर्नट्री गली में अभ्यास के दौरान गेंद गले और सिर में लगी थी। वह टी20 मैच से पहले नेट अभ्यास कर रहे थे।

उन्हें हादसे के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी । फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने बृहस्पतिवार को उनकी मौत की पुष्टि की । क्लब ने कहा ,‘‘ हम बेन की मौत से बहुत दुखी हैं । उसके परिवार, दोस्तों और जानने वालों के प्रति हमारी संवेदनायें ।’’ अभ्यास के वक्त उन्होंने हेलमेट पहना था लेकिन ‘नेकगार्ड ’ नहीं ।

इस हादसे के बाद एक बार फिर हर स्तर पर खेल में सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग की मांग जोर पकड़ने लगी है । इससे पहले क्रिकेट विक्टोरिया ने बेन के पिता जेस आस्टिन के हवाले से परिवार की ओर से एक बयान जारी किया था । बयान में कहा गया ,‘‘ हम अपने चहेते बेन के निधन से बेहद दुखी हैं । ट्रेसी और मेरे लिये बेन लाड़ला बेटा था और कूपर तथा जाश का चहेता भाई था ।

वह हमारे परिवार और दोस्तों के जीवन का उजाला था । इस हादसे ने उसे हमने छीन लिया । उसे क्रिकेट से प्यार था और यह खेल उसके जीवन की खुशी था ।’’ इसमें यह भी कहा गया ,‘‘ हम उस गेंदबाज के भी साथ खड़े हैं जो उस समय नेट्स पर गेंदबाजी कर रहा था । इस हादसे ने दो युवाओं को प्रभावित किया है ।

उसके और उसके परिवार के साथ भी हमारी संवेदनायें हैं । बेन हमेशा हमारी यादों में रहेगा ।’’ नवंबर 2014 को सिडनी में आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज ने दम तोड़ा था जब एक प्रथम श्रेणी मैच के दौरान उन्हें बल्लेबाजी करते समय बाउंसर कान के पास लगा था ।