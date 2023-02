IND vs AUS T20 World Cup 2023: महिला टी20 विश्व कप में पहला सेमीफाइनल आज, मैच कब और कहां लाइव देखें

Highlights हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने ग्रुप चरण में पिछले चार में से तीन मैच जीते हैं। टीम को ‘डॉट’ गेंद का ज्यादा प्रतिशत भी कम करना होगा। शेफाली वर्मा ने तीन साल पहले अपना अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था।

IND vs AUS Women’s T20 World Cup 2023: महिला टी20 विश्व कप 2023 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुकाबला होने जा रहा है। टीम इंडिया ग्रुप-बी में दूसरे स्थान पर रही और ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप-ए में पहले पायदान पर रही।

साउथ अफ्रीका में आज खेला जाने वाला हाई वोल्टेज भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच है। अब तक ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच महिला टी-20 मैच में 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में 22 मैच और भारत केवल छह बार जीत दर्ज कर पाया है। एक मैच टाई रहा, दूसरे का कोई नतीजा नहीं निकला।

The biggest stars of #T20WorldCup are ready to #TurnItUp 🔥



Here are the key battles that could decide the #AUSvIND semi-final ⬇️https://t.co/Wyzh9nDWUT — ICC (@ICC) February 23, 2023

टी20 विश्व कप सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर बीमारी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। आईसीसी की तकनीकी समिति ने स्नेह राणा को भारतीय टीम में वस्त्राकर की जगह लेने की मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई हरमनप्रीत पर नजर रखे हुए है।

Secrets from behind the stumps?



Richa Ghosh says India have plans for Australia in the #T20WorldCup semi-final, partially helped by what she's seen as the team's wicketkeeper 👀



More 👇https://t.co/OkLHQOecY4 — ICC (@ICC) February 22, 2023

महिला टी20 क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग वाली ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में शून्य हार के साथ नॉकआउट में आ रही है, जबकि टीम इंडिया को अपने पिछले मैच में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। जहां ऑस्ट्रेलिया अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा, वहीं टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को मात देने की कोशिश करेगी।

IND vs AUS, महिला टी20 विश्व कप 2023 का सेमीफाइनल मैच:

महिला T20 विश्व कप 2023 का सेमीफाइनल मैच गुरुवार (23 फरवरी) को खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े छह बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। भारत में Disney+ Hotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, ऋचा घोष, जेमिमा रोड्रिग्स, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, देविका वैद्य, राधा यादव, रेणुका ठाकुर अंजलि सरवनी, स्नेह राणा, राजेश्वरी गायकवाड़ और शिखा पांडे।

आस्ट्रेलियाः मेग लैनिंग (कप्तान), एलिसा हीली, डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, ग्रेस हैरिस, जेस जोनासेन, अलाना किंग, तहलिया मैकग्रा, बेथ मूनी, एलिसे पैरी, मेगान शट, अनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया वारेहैम।

भारत पिछले पांच वर्षों में शीर्ष टीमों में शामिल रहा है, लेकिन कोई बड़ी ट्राफी अपनी झोली में नहीं डाल सका है और उम्मीदों के अनुरूप उसने एक और आईसीसी टूर्नामेंट के अंतिम चार में प्रवेश कर लिया है। हालांकि भारतीय टीम बीते समय में इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी है, विशेषकर नॉकआउट मैचों में।

आस्ट्रेलिया ने पिछले टी20 विश्व कप फाइनल में भारत को हराया था और हाल में पिछले वर्ष बर्मिंघम में स्वर्ण पदक मैच में भी उसने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2017 में वनडे विश्व कप फाइनल में पहुंचने के बाद भारत में महिला क्रिकेट काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा है और अब समय आ गया है जब वह गुरुवार को ‘करो या मरो’ जैसे मुकाबले में उम्मीदों को प्रदर्शन में तब्दील करे।

मेग लैनिंग की अगुआई वाली आस्ट्रेलियाई टीम टी20 मैचों में लगातार 22 मैच जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंची है और वह बड़े मैचों में अपने खेल को शीर्ष स्तर तक पहुंचाने के लिये मशहूर है। आस्ट्रेलिया ने मार्च 2021 में न्यूजीलैंड से एक टी20 मैच गंवाने के बाद किसी भी प्रारूप में महज दो अधिकारिक मैच गंवाये हैं और ये दोनों हार भारत के खिलाफ मिली हैं।

आस्ट्रेलियाई टीम ने दिसंबर में मुंबई में हुई श्रृंखला में 4-1 से जीत हासिल की थी। गेंदबाजी विभाग में तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर टूर्नामेंट में भारत की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रही हैं जिन्होंने अभी तक सात विकेट झटके हैं जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन देकर पांच विकेट चटकाना शामिल रहा है।