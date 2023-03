Virat Kohli IND vs AUS: जनवरी 2022 के बाद अर्धशतक, 16 पारी खेलने के बाद पूर्व कप्तान रंग में दिखे, 4000 रन पूरे

Highlights एस गिल के आउट होने के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हाथ खोले। 128 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है। टेस्ट क्रिकेट में दूसरा शतक है।

Virat Kohli IND vs AUS: युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने परिपक्वता दिखाकर नाबाद शतक जमाया। गिल के आउट होने के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हाथ खोले। जनवरी 2022 के बाद विराट कोहली ने पहला अर्धशतक जमाया। टेस्ट मैच में 16 पारियों के बाद 50 प्लस का स्कोर बनाया है।

सभी प्रारूपों में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे गिल ने अंतिम एकादश में केएल राहुल पर प्राथमिकता दिए जाने को सही साबित करते हुए 128 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है। यह उनका टेस्ट क्रिकेट में दूसरा शतक है। कोहली घर में 4000 रन पूरे किए।

First fifty-plus score in Tests for Virat Kohli since January 2022.#WTC23 | #INDvAUS | 📝 https://t.co/VJoLfVSeIFpic.twitter.com/UGR0XCjnmu