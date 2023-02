IND vs AUS Test: पहले 5 विकेट और फिर कंगारू बॉलर पर टूट पड़े जडेजा, 66 रन पर नाबाद, अक्षर के साथ 8वें विकेट के लिए जोड़ चुके हैं 81 रन

Highlights आठवें विकेट की अटूट साझेदारी में 81 रन जोड़ लिये हैं। आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन बनाये थे। भारत ने अब तक 144 रन की बढ़त बना ली है।

IND vs AUS Test: कप्तान रोहित शर्मा के शानदार नौवें टेस्ट शतक के बाद हरफनमौला रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के नाबाद अर्धशतकों की मदद से भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में 144 रन की महत्वपूर्ण बढ़त ले ली।

रोहित का बतौर कप्तान यह पहला टेस्ट शतक है, जिसकी मदद से भारत ने सात विकेट पर 321 रन बना लिये हैं। आस्ट्रेलियाई पारी के पांच विकेट चटकाने वाले जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों ने आठवें विकेट की अटूट साझेदारी में 81 रन जोड़ लिये हैं। आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन बनाये थे।

जवाब में भारत ने अब तक 144 रन की बढ़त बना ली है जबकि क्रीज पर दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत नहीं आ रही। आस्ट्रेलिया के लिये पदार्पण कर रहे स्पिनर टॉड मरफी ने 36 ओवर में 82 रन देकर पांच विकेट चटकाये लेकिन बाकी गेंदबाजों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

वहीं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने से ठीक पहले स्टीव स्मिथ ने नाथन लियोन की गेंद पर जडेजा का कैच टपकाकर आस्ट्रेलिया की मुसीबतें और बढ़ा दी। जडेजा ने 170 गेंदों का सामना करके अपनी पारी में नौ चौके लगाये जबकि अक्षर ने 102 गेंद की पारी में आठ चौके जड़े। इससे पहले भारत ने कल के स्कोर एक विकेट पर 77 रन से आगे खेलना शुरू किया था।

धीमी पिच पर जहां दूसरे भारतीय बल्लेबाजों के लिये रन बनाना मुश्किल हो रहा था, वहीं रोहित ने बेहद संयम के साथ खेलते हुए 120 रन बनाये। उनका यह शतक उतना ही शानदार था जितना चेन्नई में 2021 में खेली गई 161 रन की पारी थी। उन्होंने आस्ट्रेलियाई स्पिनरों लियोन और मरफी को बखूबी खेला।

रोहित ने 171 गेंद में अपना शतक पूरा किया और 212 गेंद की अपनी पारी में 15 चौके और दो छक्के लगाये। उनकी पारी की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि वह लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। उन्होंने तिहरे अंक तक पहुंचने की हड़बड़ी नहीं दिखाई । मरफी को एक्स्ट्रा कवर पर शॉट खेलकर उन्होंने शतक पूरा किया।

शतक लगाने के बाद ना ही उछलकर जश्न मनाया , ना ही कुछ कहा और ना ही हेलमेट उतारकर अभिवादन किया। उन्होंने बस एक बार ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा। वह चाय के बाद आस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हुए। वहीं पदार्पण कर रहे विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत (आठ) के रूप में मरफी ने पांचवां विकेट लिया।

इससे पहले विराट कोहली (12) और सूर्यकुमार यादव (आठ) दूसरे सत्र में सस्ते में आउट हो गए । कोहली को मरफी ने लेग स्टम्प के बाहर जाती गेंद पर विकेटकीपर एलेक्स कारी के हाथों लपकवाया । वहीं अपना पहला टेस्ट खेल रहे सूर्यकुमार को लियोन ने आउट किया । भारत ने सुबह के सत्र में रविचंद्रन अश्विन (23) और चेतेश्वर पुजारा (सात) के विकेट गंवाये।

पिच के टूटने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं और उछाल धीमी रहने के कारण रोहित और अश्विन को सुबह बल्लेबाजी करने में दिक्कत नहीं आई। दोनों ने 42 रन की साझेदारी की। पिच धीमी होने से आस्ट्रेलिया के दोनों आफ स्पिनरों नाथन लियोन और टॉड मरफी को थोड़ी तेज गेंद डालनी पड़ी ।

अश्विन ने लियोन को एक छक्का भी जड़ा । मरफी ने उनका विकेट लेकर इस साझेदारी को तोड़ा। वहीं चेतेश्वर पुजारा अपनी गलती से विकेट गंवा बैठे जबकि मरफी की यह गेंद उतनी खतरनाक नहीं थी । बाहर जाती गेंद पर पुजारा ने स्वीप शॉट खेला और स्कॉट बोलैंड ने आसान कैच लपक लिया।