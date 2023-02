IND vs AUS Test: कप्तान रोहित ने शतक जड़कर बनाया खास रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने

Highlights नागपुर टेस्ट में रोहित शर्मा का शानदार शतक बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने रोहित टेस्ट में रोहित का शतक दो साल बाद आया है

नागपुर: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब रोहित शर्मा दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिसने बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाया है।

रोहित ने 171 गेंद में अपने 100 रन पूरे किए और उनका ये टेस्ट शतक दो साल बाद आया है। नागपुर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं है। आस्ट्रेलियाई टीम के पहले ही दिन 177 रन पर सिममटने के बाद खेलने उतरी भारतीय के लिए टेस्ट टीम का दूसरा दिन मुश्किल भरा रहा। एक छोर पर विकेट गिरते रहे लेकिन कप्तान रोहित टिके रहे।

