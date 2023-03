IND vs AUS Test: दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी 480 रनों पर हुई समाप्त, भारत ने बिना विकेट खोए बनाए 36 रन

Highlights ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने 180 जबकि कैमरन ग्रीन ने 114 रन की पारी खेली भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने छह जबकि मोहम्मद शमी ने दो विकेट चटकाए कप्तान रोहित शर्मा 17 रन पर और शुभमन गिल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं

अहमदाबाद: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 480 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से उस्मान ख्वाजा ने 180 जबकि कैमरन ग्रीन ने 114 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने छह जबकि मोहम्मद शमी ने दो विकेट चटकाए। भारत ने दूसरे दिन के खेल समाप्त होने तक बिना विकेट गंवाए 36 रन बना लिए हैं। भारतीय ओपनर जोड़ी कप्तान रोहित शर्मा 17 रन बनाकर नाबाद हैं और शुभमन गिल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। हालांकि भारतीय टीम अभी मेहमान टीम से 444 रन पीछे है।

दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 255 रनों आगे खेलना शुरू किया था। पहले दिन उस्मान ख्वाजा ने शतक बना लिया था। लेकिन दूसरे दिन वह 180 रनों के व्यक्तिगत स्कोर में आउट हुए। उन्होंने 422 गेंदों का सामना किया। 21 चौके लगाए। हालांकि इस पारी में उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया। उनके बाद कैमरन ग्रीन ने भी शतकीय पारी खेली और टीम को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचाया। पुछल्ले बल्लेबाज लियोन ने जहां 34 रन बनाए तो वहीं टी मर्फी ने 41 रनों की जबरदस्त पारी खेली।

That will be Stumps on Day 2⃣ of the Fourth #INDvAUS Test!



Another gripping day of Test Cricket as #TeamIndia 🇮🇳 reach 36/0 at the end of day's play!



We will be back with more action tomorrow as an exciting Day 3 awaits!



Scorecard ▶️ https://t.co/8DPghkwsO6…@mastercardindiapic.twitter.com/WZMm7tsN1U