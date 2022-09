Highlights मेहमान टीम ने 209 रनों के बड़े लक्ष्य को खेल की 4 गेंद शेष रहते हासिल किया कैमरॉन ग्रीन 61 रन, स्टीव स्मिथ 35 रन, और मैथ्यू वेड ने खेली 45 रनों की नाबाद पारी टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन

INDvAUS: ऑस्ट्रेलिया बनाम टीम इंडिया के बीच मंगलवार को मोहाली में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की है। मेहमान टीम ने 209 रनों के बड़े लक्ष्य को खेल की 4 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। कंगारू टीम के सलामी बल्लेबाज कप्तान एरोन फिंग (22) और कैमरॉन ग्रीन (61) ने अपनी टीम को अच्छी शुरूआत दी। दोनों ने तेज गति से रन बनाए। इसके बाद स्टीव स्मिथ (35) और मैथ्यू वेड (45 नाबाद) की पारी ने 209 रनों के बड़े लक्ष्य को आसान बना दिया।

वहीं टीम इंडिया की फील्डिंग और बॉलिंग ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के आगे कमजोर साबित हुई। फील्डिंग में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 3 महत्वपूर्ण कैच छोड़े। अक्षर पटेल ने कैमरॉन ग्रीन की कैच छोड़ी तो केएल राहुल ने स्टीव स्मिथ की कैच को ड्रॉप किया। इसी तरह हर्षल पटेल ने भी टिम डेविड की कैच छोड़ी। गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने 3, उमेश यादव ने 2 और चहल ने 1 विकेट लिया।

Things went right down to the wire but it's Australia who won the first #INDvAUS T20I.#TeamIndia will look to bounce back in the second T20I.



