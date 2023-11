Highlights दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान अपना वनडे और टी20ई डेब्यू किया था। विश्व कप के सफल लेकिन चुनौतीपूर्ण अभियान के कारण स्वदेश लौटेंगे। 48.63 की औसत से 535 रन के साथ ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी रन-स्कोरर थे।

IND vs AUS T20Is: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर पिछले रविवार को अहमदाबाद में वनडे विश्व कप जीत के बाद भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 सीरीज से हट गए हैं। वार्नर की जगह ऑलराउंडर आरोन हार्डी 15 सदस्यीय टीम में शामिल हुए हैं, जिन्होंने सितंबर में दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान अपना वनडे और टी20ई डेब्यू किया था।

JUST IN: A blow for Australia with a key member of their #CWC23 winning squad ruled out of the T20I series against India 😲



