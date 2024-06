IND VS AUS T20 World Cup 2024: सुपर-8 शुरू, आईसीसी ने अंपायर, रैफरी और अधिकारियों की लिस्ट जारी की, देखें शेयडूल और सूची

Highlights दूसरे स्थान पर रहकर सुपर आठ के लिए क्वालीफाई किया। मैच में जोएल विल्सन टीवी अंपायर होंगे। अमेरिका सुपर आठ के ग्रुप दो में दक्षिण अफ्रीका के अलावा इंग्लैंड और सह मेजबान वेस्टइंडीज से भिड़ेगा।

IND VS AUS T20 World Cup 2024: इंग्लैंड के रिचर्ड कैटलबोरो और रिचर्ड इलिंगवर्थ भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 24 जून को होने वाले टी20 विश्व कप ग्रुप एक के सुपर आठ मुकाबले में अंपायरिंग करेंगे। भारत के गुरुवार को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले सुपर आठ मैच में आस्ट्रेलिया के रॉडनी टकर और पॉल रीफेल अंपायर होंगे जबकि डेविड बून मैच रैफरी होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ 22 जून को होने वाले भारत के मैच में इंग्लैंड के माइकल गॉफ और दक्षिण अफ्रीका के एड्रियन होल्डस्टॉक अंपायरिंग करेंगे। आईसीसी अंपायरों के एमिरेट्स एलीट पैनल के सदस्य क्रिस गाफने और केटलबोरो बुधवार को अमेरिका के टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ऐतिहासिक नॉकआउट मैच में अंपायरिंग करेंगे।

सह मेजबान अमेरिका ने ग्रुप ए में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर में मिली शानदार जीत की बदौलत दूसरे स्थान पर रहकर सुपर आठ के लिए क्वालीफाई किया। इस मैच में जोएल विल्सन टीवी अंपायर होंगे। अमेरिका सुपर आठ के ग्रुप दो में दक्षिण अफ्रीका के अलावा इंग्लैंड और सह मेजबान वेस्टइंडीज से भिड़ेगा।

विल्सन 23 जून को अमेरिका बनाम इंग्लैंड मैच में गाफने के साथ मैदानी अंपायर होंगे। इस टूर्नामेंट से सीनियर पुरुष टूर्नामेंट में पदार्पण करने वाले अलाहुद्दीन पालेकर चौथे अंपायर होंगे। इलिंगवर्थ और माइकल गॉफ आस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच सुपर आठ मैच में अंपायरिंग करेंगे जबकि नितिन मेनन और अहसन रजा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच मैच में मैदानी अंपायर होंगे।

टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के पहले अंपायर के तौर पर इतिहास रचने वाले शरफुद्दौला इब्ने शाहिद इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज मैच में टीवी अंपायर होंगे तथा वह इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में क्रिस ब्राउन के साथ मैदानी अंपायर होंगे। सबसे ज्यादा अंपायरिंग करने वाले जेफ क्रो इंग्लेंड के वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तथा भारत बनाम आस्ट्रेलिया मुकाबले में मैच रैफरी होंगे।