Highlights भारतीय टीम को ‘डॉट’ गेंद का ज्यादा प्रतिशत भी कम करना होगा। जेमिमा रोड्रिग्स ने अभी तक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर अभी तक इस विश्व कप में कोई उपयोगी पारी नहीं खेल पायी हैं।

IND vs AUS T20 World Cup 2023 Semifinal Score: महिला टी20 विश्व कप 2023 में रोमांच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया के सामने पहले सेमीफाइनल में मजबूत ऑस्ट्रेलिया से टक्कर है। आस्ट्रेलियाई टीम टी20 मैचों में लगातार 22 मैच जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंची है।

A look at our Playing XI for the game 👇👇#INDvAUS#T20WorldCuppic.twitter.com/rKzk51MENs — BCCI Women (@BCCIWomen) February 23, 2023

आस्ट्रेलियाई महिला टीम की कप्तान मेग लैनिंग ने गुरुवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर अब अच्छा महसूस कर रही हैं जिससे वह मैच में खेलेंगी।

It's time ⏰



In a repeat of the 2020 Final, Australia take on India in the first semi-final of the Women's #T20WorldCup 2023 🤩#AUSvIND | #TurnItUppic.twitter.com/BlmcawOTTp — ICC (@ICC) February 23, 2023

जबकि अंतिम एकादश में पूजा वस्त्राकर की जगह स्नेह राणा और राजेश्वरी गायकवाड़ की जगह राधा यादव को शामिल किया गया है। आस्ट्रेलिया ने अंतिम एकादश में दो बदलाव किये हैं। उसने जेस जोनासेन और एलिसा हीली को अलाना किंग और अनाबेल सदरलैंड की जगह शामिल किया है।

बड़े मैचों में अपने खेल को शीर्ष स्तर तक पहुंचाने के लिए मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2021 में न्यूजीलैंड से एक टी20 मैच गंवाने के बाद किसी भी प्रारूप में महज दो अधिकारिक मैच गंवाए हैं और ये दोनों हार भारत के खिलाफ मिली हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दिसंबर में मुंबई में हुई सीरीज में 4-1 से जीत हासिल की थी।

#TeamIndia is all set for an all important game against Australia.



Toss at 6 PM IST. Stay tuned.#INDvAUS#T20WorldCuppic.twitter.com/JVaZ3a0FYS — BCCI Women (@BCCIWomen) February 23, 2023

इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी

भारत पिछले पांच वर्षों में शीर्ष टीमों में शामिल रहा है, लेकिन कोई बड़ी ट्रॉफी अपनी झोली में नहीं डाल सका है और उम्मीदों के अनुरूप उसने एक और आईसीसी टूर्नामेंट के अंतिम चार में प्रवेश कर लिया है। हालांकि भारतीय टीम बीते समय में इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी है, विशेषकर नॉकआउट मैचों में।

आस्ट्रेलिया ने पिछले टी20 विश्व कप फाइनल में भारत को हराया था और हाल में पिछले वर्ष बर्मिंघम में स्वर्ण पदक मैच में भी उसने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2017 में वनडे विश्व कप फाइनल में पहुंचने के बाद भारत में महिला क्रिकेट काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा है और अब समय आ गया है।

पूजा वस्त्रकार मुकाबले से बाहर

भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल से पहले बुखार से पीड़ित हैं जबकि ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार सांस के संक्रमण के कारण इस महत्वपूर्ण मुकाबले से बाहर हो गई हैं। टीम सूत्रों के अनुसार हरमनप्रीत, पूजा और बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव बुधवार को विस्तृत जांच के लिए स्थानीय अस्पताल गईं।

Hello and welcome to Newlands, Cape Town.



The stage is set for our semi-final against Australia.#INDvAUS#T20WorldCuppic.twitter.com/nyJcqtzVCa — BCCI Women (@BCCIWomen) February 23, 2023

चिकित्सा टीम अभी स्थिति पर नजर रखे हुए है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारतीय कप्तान कुछ घंटों में शुरू होने वाले मैच के लिए फिट हो पाएंगी या नहीं। इस बीच प्रतियोगिता की तकनीकी समिति ने भारतीय टीम में पूजा के विकल्प के तौर पर स्नेह राणा को शामिल करने को स्वीकृति दे दी है। स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर स्नेह ने 24 टी20 अंतरराष्ट्रीय सहित कुल 47 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं।

टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, यस्तिका भाटिया, स्नेह राणा, शिखा पांडे, राधा यादव, रेणुका ठाकुर सिंह।

ऑस्ट्रेलियाः मेग लैनिंग (कप्तान), एलिसा हीली, बेथ मूनी, एशलेग गार्डनर, एलिस पेरी, ताहलिया मैकग्राथ, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वेयरहम, जेस जोनासेन, मेगन शुट्ट, डार्सी ब्राउन।