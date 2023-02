Ind vs Aus Semifinal: हरमनप्रीत के रन आउट और मैच का रुख बदला और गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया लगातार सातवीं बार महिला टी20 विश्व कप फाइनल में

Highlights भारत का गेंदबाजी का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। भारत के खिलाफ अपना बेहतरीन रिकॉर्ड जारी रखा। कप्तान मेग लैनिंग 34 गेंद में 49 रन बनाकर नाबाद रहीं।

Ind vs Aus Semifinal: भारतीय टीम के खिलाड़ी और फैंस का दिल फिर से टूट गया। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के रन आउट होने के बाद मैच का रुख पलट गया और गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया पांच रन की जीत के बाद लगातार सातवीं बार आईसीसी महिला टी20 विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया।

फाइनल मुकाबला 26 फरवरी को खेला जाएगा। भारत टीम ने जुझारू जज्बा दिखाया। शुरुआती तीन विकेट के बावजूद बल्ले से वापसी की। क्रीज से पहले ही हरमनप्रीत का बल्ला फंस गया और भारत के हाथ से मैच फिसल गया। भारत ने क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी में निराश किया।

हरमनप्रीत अपनी बेहतरीन फॉर्म में दिख रही थीं और शानदार स्ट्रोक्स लगा रही थीं। उन्होंने 15वें ओवर में जार्जिया वारेहैम पर लगातार चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन उनके रन आउट होने से मैच का रुख ही बदल गया। वह दूसरा रन लेने के प्रयास में पवेलियन पहुंच गयीं, जब एलिसा हीली ने गेंद लेकर तेजी से उन्हें रन आउट किया।

खेल की सर्वश्रेष्ठ ‘पावर हिटर’ खिलाड़ियों में शुमार एशले गार्डनर ने 18 गेंद में 31 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल हैं। गार्डनर ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट भी लिया। गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारतीय टीम फिर से नॉकआउट मैच के दबाव में आ गई।

भारत के खराब क्षेत्ररक्षण और कैच लपकने के मौके छोड़ने से आस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 172 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। भारत ने 28 रन पर तीन विकेट गंवा दिये थे लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर (52 रन, 34 गेंद) और जेमिमा रोड्रिग्स (43 रन, 24 गेंद) के बीच चौथे विकेट के लिये 41 गेंद में 69 रन की साझेदारी से उसने मैच में वापसी की।

भारत को अंतिम 30 गेंद में 39 रन की जरूरत थी जो ज्यादा मुश्किल नहीं था और उसके पांच विकेट बाकी थी। लेकिन बीती कहानी फिर दोहरायी गयी और टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 167 रन ही बना सकी। भारतीय टीम पांच बार की चैम्पियन आस्ट्रेलिय के खिलाफ पिछले विश्व कप फाइनल में भी हार गयी थी और हाल में उसे राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल में भी पराजय का सामना करना पड़ा था।

नॉकआउट मैच में मिली हार के बाद भारत का विश्व खिताब के लिये लंबा इंतजार और बढ़ गया। विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के सस्ते में आउट होने के बाद रोड्रिग्स और हरमनपीत ने सुनिश्चत किया कि बाउंड्री लगती रहे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक दिन पहले तेज बुखार के बावजूद इस नॉकआउट मैच खेलने का फैसला किया था।