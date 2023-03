IND Vs AUS: 8 महीने बाद वनडे खेल रहे थे रवींद्र जडेजा, चुने गए 'प्लेयर ऑफ द मैच', बताया कितनी मुश्किल आई

Highlights ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया 8 महीने बाद एकदिवसीय क्रिकेट खेल रहे थे जडेजा जीत से भारत के कार्यवाहक कप्तान हार्दिक पंड्या भी खुश नजर आए

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम खेला गया। इस मैच में केएल राहुल और रवींद्र जडेजा की शानगार पारियों के दम पर भारत ने कंगारू टीम को 5 विकेट से हरा दिया। केएल राहुल ने शानदार अर्धशतक जड़ा और जडेजा ने उनका अच्छा साथ निभाया। भारत ने 40वें ओवर में जीत दर्ज की। राहुल 75 और जडेजा 45 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच 108 रन की साझेदारी हुई।

रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजी में भी दो विकेट लिए और एक शानदार कैच पकड़ा। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जडेजा चोट के कारण लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कमाल का कमबैक किया। पहले टेस्ट और अब वनडे, जडेजा लगातार चैंपियन की तरह खेल रहे हैं।

