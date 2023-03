IND vs AUS: फिरकी में फंसे भारतीय खिलाड़ी, 13 बार लियोन ने पुजारा को आउट कर रिकॉर्ड बनाया, यहां देखें टॉप-4 लिस्ट

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने 88 रन की बढ़त हासिल की। टीम इंडिया के 9 विकेट गिर चुके हैं और केवल 75 रन की लीड है। नाथन लियोन ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया।

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी बुरी तरह से फंस गए। नाथन लियोन की गेंद को समझ नहीं सके। लियोन ने तीसरे टेस्ट मैच में 64 रन देकर 8 विकेट झटके। तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन गुरुवार को भारतीय खिलाड़ी विकेट फेंक कर चलते बने। भारत ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे।

10/119 एजाज पटेल मुंबई 2021/22

8/50 नाथन लियोन बेंगलुरु 2016/17

8/64 लांस क्लूजनर कोलकाता 1996/97

8/64 नाथन लियोन इंदौर 2022/23 *।

नाथन लियोन ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में 13 बार चेतेश्वर पुजारा को आउट किया। किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा किसी गेंदबाज को आउट किए जाने का सर्वाधिक मामला है। लियोन ने आजिंक्य रहाणे को 10, पूर्व कप्तान विराट कोहली को 7 और कप्तान रोहित शर्मा को 8 बार आउट कर चुके हैं।

भारत तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन गुरुवार को यहां दूसरी पारी में 163 रन ही बना सका जिससे ऑस्ट्रेलिया को 76 रन का लक्ष्य मिला। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने 64 रन देकर आठ विकेट चटकाए। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने 59 रन की पारी खेली। भारत ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 197 रन बनाकर 88 रन की बढ़त हासिल की थी।

