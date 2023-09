IND vs AUS: मोहम्मद शमी ने झटके 5 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने दूसरे भारतीय गेंदबाज

Highlights एकदिवसीय फॉर्मेट में शमी कपिल देव (45 विकेट) के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने दायें हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज ने मोहम्मद शमी ने कंगारू टीम के खिलाफ 37 विकेट लिए हैं शमी ने मिशेल मार्श (4), स्टीवन स्मिथ (41), मैथ्यू शॉर्ट (2), मार्कस स्टॉनिस (29) और सीन एबॉट (2) को अपना शिकार बनाया

India vs Australia, 1st ODI: मोहाली में खेले जा रहे एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट झटके हैं। उन्होंने 10 ओवर के स्पेल में 51 रन लुटाए। स्पेल में उनका एक ओवर मेडन भी रहा। शमी ने सलामी बल्लेबाज मिशेल मार्श (4), स्टीवन स्मिथ (41), मैथ्यू शॉर्ट (2), मार्कस स्टॉनिस (29) और सीन एबॉट (2) को अपना शिकार बनाया।

भारतीय अनुभवी गेंदबाज ने खेल के पहले ही ओवर में मार्श को स्लिप में तैनात शुभमन गिल को कैच दिलाकर ऑस्ट्रेलिया को शुरूआती झटका दिया। एकदिवसीय फॉर्मेट में शमी कपिल देव (45 विकेट) के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। दायें हाथ के तेज गेंदबाज ने कंगारू टीम के खिलाफ 37 विकेट लिए हैं।

That has been one special effort with the ball!



A second ODI FIFER for @MdShami11 ! #TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/qXbQCAIZxQ