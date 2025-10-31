IND vs AUS: गिल 5, सूर्यकुमार यादव 4, सैमसन 2, तिलक 0 और अक्षर पटेल ने 7 रन बनाए, दूसरे मैच में फुस्स टीम इंडिया बल्लेबाज

Highlights IND vs AUS LIVE: आस्ट्रेलिया ने जोश फिलिप की जगह मैथ्यू शॉर्ट को उतारा है। IND vs AUS LIVE: भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। IND vs AUS LIVE: कैनबरा में पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

मेलबर्नः ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श का फैसला सही साबित हुआ। भारत 49 रन पर 5 विकेट खो दिया है। उप कप्तान शुभमन गिल 10 गेंद में 5 रन, संजू सैमसन ने 4 गेंद में 2 रन, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 4 गेंद में 1 रन, तिलक वर्मा ने 2 गेंद में 0 रन और अक्षर पटेल ने 12 गेंद में 7 रन बनाए। मार्श का भारत के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शुक्रवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है जबकि आस्ट्रेलिया ने जोश फिलिप की जगह मैथ्यू शॉर्ट को उतारा है। कैनबरा में पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक बार 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन बनाने वाले (पूर्ण सदस्य टीमें)-

7ः अभिषेक शर्मा (8 बार 50+ स्कोर)

7ः फिल साल्ट (11)

7ः एविन लुईस (15)

7ः सूर्यकुमार यादव (25)।

The Australian and Indian teams are wearing black armbands to pay tribute to aspiring cricketer Ben Austin, who tragically passed away after being struck by a ball in the nets. pic.twitter.com/YoK3ErgMf4— BCCI (@BCCI) October 31, 2025

भारत, आस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों ने बेन आस्टिन के सम्मान में बांह पर काली पट्टी बांधी

भारत और आस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया के 17 वर्ष के क्रिकेटर बेन आस्टिन को श्रृद्धांजलि देने के लिये बांह पर काली पट्टी बांधी । आस्टिन की यहां मंगलवार को अभ्यास के दौरान गले में गेंद लगने से मौत हो गई थी । उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया । उन्हें फर्नट्री गली में अभ्यास के दौरान गेंद गले और सिर में लगी थी ।

वह टी20 मैच से पहले नेट अभ्यास कर रहे थे । उन्हें हादसे के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी । फर्नट्री गली क्रिकेट क्लब ने बृहस्पतिवार को उनकी मौत की पुष्टि की । बीसीसीआई ने एक्स पर एक तस्वीर के साथ लिखा ,‘‘ आस्ट्रेलिया और भारतीय टीम ने उदीयमान क्रिकेटर बेन आस्टिन को श्रृद्धांजलि देने के लिये बांह पर काली पट्टी बांधी है।

आस्टिन की नेट अभ्यास के दौरान गेंद लगने से मौत हो गई थी ।’’ इससे पहले नवी मुंबई में महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में भारत और आस्ट्रेलिया की महिला टीमों ने भी बाजू पर काली पट्टी बांधकर खेला था । आस्टिन ने अभ्यास के वक्त उन्होंने हेलमेट पहना था लेकिन ‘नेकगार्ड ’ नहीं ।

इस हादसे ने आस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज फिलीप ह्यूज की यादें ताजा करा दी । नवंबर 2014 को सिडनी में आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज ने दम तोड़ा था जब एक प्रथम श्रेणी मैच के दौरान उन्हें बल्लेबाजी करते समय बाउंसर कान के पास लगा था ।