IND vs AUS: पहला टी20 बारिश की वजह से रद्द, 31 अक्टूबर को दूसरा मैच

Highlights बारिश के कारण 9.4 ओवर में खेल रोकना पड़ा था। मैथ्यू कुहनेमन पर 01 छक्का लगाया है। भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट पर 97 रन था।

कैनबराः कैनबरा में बारिश ने अपना दबदबा बना लिया है। पहला टी20I रद्द कर दिया गया है। फैंस को बड़ा झटका लगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव के 39 रन और उप कप्तान शुभमन गिल के 37 रन की मदद से भारत ने बुधवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बना लिए थे। भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट पर 97 रन था। सूर्या ने 24 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए हैं जबकि शुभमन ने 20 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके मारे। मैथ्यू कुहनेमन पर एक छक्का लगाया है। बारिश के कारण 9.4 ओवर में खेल रोकना पड़ा था।

तब तक सूर्य कुमार और शुभमन दूसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़ चुके थे। इससे पहले भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 19 रन बनाए। बारिश के पहले व्यवधान के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो मैच को 18 ओवर प्रति टीम कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था।