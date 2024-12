IND vs AUS: जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, 200 टेस्ट विकेट किए पूरे; तोड़ा इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड

IND vs AUS: भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के चौथे दिन के खेल के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले रविंद्र जडेजा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए।

वह दुनिया के पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने 20 से कम के औसत से यह उपलब्धि हासिल की है। बुमराह ने लंच के बाद के सत्र में ट्रेविस हेड (01) को अपना 200वां शिकार बनाया जिससे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में जडेजा की बराबरी की।

MIDDLE STUMP! Jasprit Bumrah gets Sam Konstas with a pearler. #AUSvIND | #DeliveredWithSpeed | @NBN_Australia pic.twitter.com/A1BzrcHJB8

बुमराह और जडेजा दोनों ने अपने 44वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की और वह टेस्ट क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 12वें भारतीय गेंदबाज हैं। हाल ही में संन्यास लेने वाले भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 200 विकेट लेने वाले भारतीयों की सूची में सबसे तेज हैं। उन्होंने अपने 37वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी।

टेस्ट क्रिकेट में 200 या इससे अधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की सूची में बुमराह एकमात्र गेंदबाज हैं जिनका औसत 20 से कम है। वेस्टइंडीज के मैलकम मार्शल (20.94 के औसत से 376 विकेट), जोएल गार्नर (20 के औसत से 259 विकेट) और कर्टली एंब्रोस (20.99 के औसत से 405 विकेट) के अलावा इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन (26.45 के औसत से 704 विकेट) और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ग्लेन मैकग्रा (21.64 के औसत से 563 विकेट) भी 20 से कम के औसत से विकेट नहीं चटका पाए थे।

200 wickets is no small feat, A special milestone for the special man! ♥️ #JaspritBumrah#INDvsAUSpic.twitter.com/9hKoOcsDPt