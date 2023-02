गेंद से छेड़छाड़! रवींद्र जडेजा गेंदबाजी के बीच उंगली पर क्या लगाते नजर आए? वायरल वीडियो पर मचा है हंगामा

नागपुर: भारतीय टीम प्रबंधन ने आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन रवींद्र जडेजा अपनी उंगली पर दर्द से राहत के लिए मरहम लगा रहे थे। वेबसाइट इएसपीएनक्रिकइंफो ने यह जानकारी दी है।

दरअसल, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान मैदान में खड़े रवींद्र जडेजा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे अपनी उंगली पर कुछ लगाते नजर आ रहे हैं।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे लेकर बहस चलती रही। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन पांच विकेट लेकर धमाकेदार वापसी की।

सामने आए वीडियो में जडेजा अपने टीम के साथी मोहम्मद सिराज से कुछ लेकर उसे अपनी बाईं तर्जनी पर लगाते और रगड़ते हुए दिख रहे हैं। इस पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और पूर्व खिलाड़ी सवाल उठा रहे थे।

Tim Paine and Fox Cricket are speculating that Ravindra Jadeja tampered with the ball!#RavindraJadejapic.twitter.com/yhrciqh20h