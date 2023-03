Indore pitch IND vs AUS: होलकर स्टेडियम की पिच ‘खराब’, आईसीसी ने दिया झटका, तीन डिमैरिट अंक मिले, जानें असर

Highlights भारतीय टीम दोनों पारियों में 109 और 163 रन के स्कोर पर सिमट गयी थी। आकलन के बाद स्थल को तीन डिमैरिट अंक दिये गये। गेंद शुरुआती आधे घंटे के दौरान ‘स्क्वायर टर्न’ ले रही थी।

Indore pitch IND vs AUS: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बॉर्डर गावस्कर ट्राफी टेस्ट मैच के लिये इस्तेमाल की गयी होलकर स्टेडियम की पिच को ‘खराब’ करार दिया जिसमें आस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे दिन नौ विकेट से शिकस्त दी। इस खराब रेटिंग से इंदौर को तीन डिमैरिट अंक भी मिले और ये अंक पांच साल के लिये सक्रिय रहेंगे।

भारतीय टीम दोनों पारियों में 109 और 163 रन के स्कोर पर सिमट गयी थी जबकि आस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 197 रन बनाये और फिर तीसरे दिन सुबह उसने 76 रन के लक्ष्य का पीछा कर जीत हासिल की। आईसीसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘आईसीसी मैच रैफरी क्रिस ब्रॉड ने अपनी रिपोर्ट आईसीसी को सौंप दी जिसमें उन्होंने मैच अधिकारियों और दोनों टीमों के कप्तानों से बात करने के बाद उनकी चिंतायें व्यक्त कीं। इस आकलन के बाद स्थल को तीन डिमैरिट अंक दिये गये। ’’

