IND vs AUS, CWC 2023: विश्व कप भारतीय क्रिकेटर बनाएंगे कई रिकॉर्ड, तेंदुलकर से तीन शतक पीछे विराट, सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बनेंगे रोहित!

Highlights सचिन तेंदुलकर (49) के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल तीन शतकों की जरूरत है। वनडे में 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे।

IND vs AUS, CWC 2023: भारतीय टीम एकदिवसीय विश्व कप 2023 में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेटर कुछ नए रिकॉर्ड बना सकते हैं, जो इस प्रकार हैं।

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने के सचिन तेंदुलकर (49) के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल तीन शतकों की जरूरत है। इस तरह से वह वनडे में 50 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे।

The India skipper provides some insight into selection for his side's opening match at the @cricketworldcup against Australia 🤔



